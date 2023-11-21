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廣角鏡／接見APEC代表團 蔡總統感謝張忠謀

聯合報／ 記者丘采薇
圖／總統府提供
圖／總統府提供

蔡感謝張忠謀 蔡英文總統（右）昨接見我國亞太經濟合作會議（APEC）代表團，她感謝領袖代表張忠謀（左）將她交付的四項重要訊息，轉達給所有與會的APEC會員。

蔡英文 APEC

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