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首場脫口秀！徐巧芯辦「社群之夜」 蔣萬安登台撿到槍開酸

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安首次的脫口秀。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安首次的脫口秀。記者邱書昱／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯今天舉辦「社群之夜」脫口秀活動，除了台北市長蔣萬安等藍營力挺之外，民眾黨前立委蔡壁如、郭台銘辦公室發言人黃士修也到場。剛好18日是徐巧芯生日，蔣萬安上場說，大家聚在一塊祝福，但是重要的人都沒來，「朱立倫沒來，所以沒有『來朱』，陳時中、薛瑞元沒來，『高端』人士沒來。」引來現場掌聲笑聲不斷。

蔣萬安拿起麥克風站上舞台，他開場就先說，「今天是場藍白脫…口秀；明天要大聲說出…生日快樂，大巨蛋，明天就要34歲了，所以告別33歲，已經不是『33』的人了！」

他說，講到生日、誕生，談到少子化，就該肯定行政院成立少子化辦公室，因為讓台灣越來越「少子」，不過，台北市十月份新生兒人數是28個月以來最高，「社會局告訴我，往回推大概是今年初我上任時懷孕，大家看到我都很興奮。」

蔣萬安說，脫口秀單口喜劇英文是「S Stand-up comedy」，他很常看，站著看，演的好的還會上電視、剪輯上網，「演員像是王世堅、簡舒培、何孟樺、我林延鳳，都有自己風格。」風格是魔術表演，「市長！時間暫停…」，有的人是行動藝術「市長！你跳針…」

蔣萬安也不忘談到王世堅議員，非常希望能留在議會，「世堅加油！加一個游淑慧」，另外，他以前的本命區，現在是王鴻薇對上謝佩芬，「我說一定是『王』必勝。」最後，他說，明天將迎來重要一天，不管如何，都要往共同目標前進，坦然接受。

徐巧芯舉辦的「社群之夜」。記者邱書昱／攝影
徐巧芯舉辦的「社群之夜」。記者邱書昱／攝影

蔣萬安 徐巧芯 蔡壁如 黃士修

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