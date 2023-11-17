獨／華視YT播廖筱君網路節目 公視董事今開第一槍 學者：館長也可嗎？

聯合報／ 記者楊正海林怡秀馬瑞璿林政忠／台北即時報導
三立新聞前主播廖筱君主持的政論節目與公廣集團的華視合作，引發「華視染綠」爭議。記者陳正興／攝影
三立新聞前主播廖筱君主持的政論節目與公廣集團的華視合作，引發「華視染綠」爭議。記者陳正興／攝影

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目「REAL TALK真實對話」，引發華視染綠質疑。公視董事徐瑞希說，華視不是一般的商業媒體，公廣集團在大選期間不能播放選舉廣告，製播新聞及政治評論節目的內容也要保持中立專業，這個原則適用於華視電視頻道及網路頻道；華視與其他媒體的節目資源交換必須顧及公媒的公益及中立，廖女士的評論節目有特定支持的觀眾族群，華視為何要交換廖新開的評論節目內容掛在華視新聞頻道播出？

廖筱君網路節目「REAL TALK真實對話」，在華視攝影棚錄製，標榜超越藍綠、超越意識型態，內容授權華視ＹＴ頻道播放。華視表示，該網路節目為攝影棚承租戶明周國際公司的客戶，「該節目錄影及內容與華視無關」，其內容為資源交換授權予華視於ＹＴ頻道使用，與其他媒體合作方式相同；華視播出僅為精華剪輯，內容呈現亦秉持新聞平衡原則。

公視今天將召開董事會，徐瑞希說，她將在公視董事會提問，要求華視主管說明決策過程及是否有政治力干預？

文化大學廣告系教授鈕則勳說，公廣集團是社會公器，應該開大門、走大路，不要遊走灰色地帶打擦邊球，特別是大選期間動見觀瞻，即使是公廣網路平台也要有一致標準，否則外界不免質疑，如果華視可以播放廖筱君的節目，網紅「館長」的節目也可以嗎？如果選擇標準不一致，難免被質疑是「雙標」。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，華視作為公廣集團的一員，應該更標榜公共性，避免出現特定政治立場；而且不只是在華視頻道，也包括所有掛著華視品牌的平台，因此所有合作應該都要顧及各界對公廣媒體的期待。身兼華視自律委員的賴祥蔚也表示，他將促請華視建立合作策略的自律標準。

台北市議員侯漢廷說，公廣集團勿淪為政黨側翼，華視去年延攬大量三立人馬，有特定政黨傾向，華視成為「小三立」，今年選前更變本加厲，網路附掛色彩鮮明的廖筱君主持類政論節目，大肆抨擊藍白總統參選人侯友宜、柯文哲，再度證明民進黨將公廣集團當成政黨鬥爭的私器。

「華視是公廣集團，為什麼要做政治色彩這麼濃的事？」台北市議員游淑慧質疑，她曾上過一次該節目，覺得政治色彩太鮮明，就不再去了。她有詢問，華視稱是對方借空間租空間，後來節目在華視網路頻道播出，她覺得應該是走「擦邊球」，廖筱君去租攝影棚，並不是華視製作的節目，ＮＣＣ也不管網路，變成無法可管。

台北市議員徐巧芯說，她曾受邀當節目來賓，節目有預設立場，她當下還滿訝異，以為是華視製播的網路節目；ＮＣＣ明顯對立場偏綠媒體視而不見，這是ＮＣＣ縱容三立、華視的結果，ＮＣＣ是最大元凶。

ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，ＮＣＣ在尊重媒體自主及憲法言論自由前提下，除非涉違法情事而依廣電法規查處外，對於電視節目排播、主持人人選丶播送之內容、表現方式等，均尊重媒體之自主運作。再者，網路內容非廣電法規管範疇，尊重公司及公廣集團營運自主。

華視 網路 公廣集團

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