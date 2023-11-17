華視YT播偏綠節目 公視董事質疑

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，引發外界質疑「打擦邊球」，藍營批公廣集團淪為側翼，公視董事也發難開砲。公視董事徐瑞希昨天質疑，公廣集團在大選期間不能播放選舉廣告，製播新聞及政治評論節目也要保持中立，華視與其他媒體的節目資源交換必須顧及公媒的公益及中立，廖的評論節目有特定觀眾族群，華視為何要交換？公視今天舉行董事會，她將要求華視主管說明決策過程，是否有政治力干預？

二○二○年十一月十八日，ＮＣＣ主委陳耀祥宣布中天撤照案的同時，公開建議「給公廣集團一個機會」，盼讓華視進駐五十二台，便遭外界非議，批評ＮＣＣ主委似乎成了當權者排除異己的打手；當時各系統台紛以ＣＮＮ、寰宇等頻道申請遞補，但都被打回票，迄今不少系統商已讓華視進駐五十二台。

廖筱君網路節目「REAL TALK真實對話」，在華視攝影棚錄製，標榜超越藍綠、超越意識型態；節目曾專訪民進黨總統參選人賴清德、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、數位部長唐鳳等蔡政府官員，內容授權華視ＹＴ頻道播放。

華視表示，該網路節目為攝影棚承租戶明周國際公司的客戶，「該節目錄影及內容與華視無關」，其內容為資源交換授權予華視於ＹＴ頻道使用；華視播出僅為精華剪輯，內容呈現亦秉持新聞平衡原則。不過，華視日前剛召開董事會，董事並不清楚此事。

文化部指出，公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉，尊重公廣集團經營獨立自主。

台北市議員游淑慧質疑，她曾上過一次該節目，覺得政治色彩太鮮明。她有詢問，華視稱是對方借空間租空間，後來節目在華視網路頻道播出，她覺得應該是走「擦邊球」，廖筱君去租攝影棚，並不是華視製作的節目，ＮＣＣ也不管網路，變成無法可管。

台北市議員侯漢廷說，公廣集團勿淪為政黨側翼，華視去年延攬大量三立人馬，成為「小三立」，選前變本加厲。

國民黨立委王鴻薇說，ＮＣＣ已沒有任何功能，三立入主中嘉，未按程序要求改正，華視進駐五十二台後，這些擔心的事果然實現，鏡電視承諾不做政論節目，ＮＣＣ有在管嗎？

ＮＣＣ發言人翁柏宗說，ＮＣＣ在尊重媒體自主及言論自由前提下，除非涉違法情事而依廣電法規查處外，對於電視節目排播、主持人人選丶播送內容、表現方式等，均尊重媒體自主運作。網路內容非廣電法規管範疇，尊重公廣集團營運自主。

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