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盧秀燕盼中捷藍線年底核定 政院：經費暴增請交部協助

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院舉行院會後記者會，發言人林子倫（中）回答台中捷運藍線議題。記者劉宛琳／攝影
行政院舉行院會後記者會，發言人林子倫（中）回答台中捷運藍線議題。記者劉宛琳／攝影

台中市長盧秀燕今天北上參加行政院會，針對台中藍線議題，她會前受訪表示，希望台中藍線可以和機捷延伸線一樣在年底核定。行政院發言人林子倫在行政院會後記者會強調，政府並沒有反對台中捷運藍線，但因台中市政府所提的綜合規劃案經費暴增，已請交通部協助中市府盡速核定。

林子倫表示，關於台中捷運藍線的議題，過去行政院也有多次說明，政府並沒有反對台中捷運藍線，反而全力協助和支持。但之前因台中市政府所提的綜合規劃案中，經費暴增，還有路線、場站爭議等問題還沒有釐清，所以院長陳建仁已請交通部積極協助台中市府，希望能讓相關捷運計畫盡速核定。

林子倫也說，關於台中市地方經費補助一事，近幾年來相關的部會都已經有相關說明，包括教育部體育署以前瞻全民運動環境企劃共核定補助了7.921億元，核定計畫數為全國第一，補助金額是全國第二。台中會展中心新增的展館也有經濟部編列預算，整體前瞻基礎建設共挹注台中市超過200億元，「絕沒有盧市長所稱一毛不給的情況」。

林子倫表示，各項建設攸關國人福祉和國家發展，陳建仁期盼地方能與中央來攜手合作，行政院也會持續和地方政府來積極溝通對話來減少誤會，增加互信，共同為地方的發展來努力。

台中捷運 行政院 林子倫 盧秀燕

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