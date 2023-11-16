盧秀燕盼中捷藍線年底核定 政院：經費暴增請交部協助
台中市長盧秀燕今天北上參加行政院會，針對台中藍線議題，她會前受訪表示，希望台中藍線可以和機捷延伸線一樣在年底核定。行政院發言人林子倫在行政院會後記者會強調，政府並沒有反對台中捷運藍線，但因台中市政府所提的綜合規劃案經費暴增，已請交通部協助中市府盡速核定。
林子倫表示，關於台中捷運藍線的議題，過去行政院也有多次說明，政府並沒有反對台中捷運藍線，反而全力協助和支持。但之前因台中市政府所提的綜合規劃案中，經費暴增，還有路線、場站爭議等問題還沒有釐清，所以院長陳建仁已請交通部積極協助台中市府，希望能讓相關捷運計畫盡速核定。
林子倫也說，關於台中市地方經費補助一事，近幾年來相關的部會都已經有相關說明，包括教育部體育署以前瞻全民運動環境企劃共核定補助了7.921億元，核定計畫數為全國第一，補助金額是全國第二。台中會展中心新增的展館也有經濟部編列預算，整體前瞻基礎建設共挹注台中市超過200億元，「絕沒有盧市長所稱一毛不給的情況」。
林子倫表示，各項建設攸關國人福祉和國家發展，陳建仁期盼地方能與中央來攜手合作，行政院也會持續和地方政府來積極溝通對話來減少誤會，增加互信，共同為地方的發展來努力。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言