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影／昨酸綠委在睡覺 盧秀燕今大讚藍委楊瓊瓔爭預算很厲害

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅國小今天舉辦新建公共化幼兒園園舍工程落成啟用典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中市大雅國小今天舉辦新建公共化幼兒園園舍工程落成啟用典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕昨天替國民黨立委參選人黃健豪站台時，批台中的三大建設都是台中自己出錢，質問「我們的立委在哪裡？」「現任的立委在睡覺嗎？」盧秀燕今天在大雅場合稱讚國民黨立委楊瓊瓔非常認真，一個工程6000多萬元經費，楊就爭取近8成，降低台中市政府負擔。

台中市大雅區大雅國小今天舉辦新建公共化幼兒園園舍工程落成啟用典禮，盧秀燕主持，楊瓊瓔和多位民代到場，盧秀燕在致詞和受訪時，三度稱讚楊瓊瓔是認真的立委。

盧秀燕說，大雅國小幼兒園工程，在短短2到3年內籌措和興建，楊瓔瓔是非常認真的立委，立委認不認真有差別，楊瓊瓔在幼兒園工程一口氣爭取8成預算，她也曾當過立委，資深是一回事，楊瓊瓔很認真，台中市政有需要時，楊瓊瓔都全力以赴，一個計畫6000多萬，楊瓊瓔爭取近5000萬元，很厲害，也降低了台中市政府負擔。

大雅國小幼兒園園舍工程今天落成啟用，被老樹環抱的幼兒園建築像是森林裡的童話樹屋。盧秀燕表示，過去台中公托公幼相當少，她上任後積極推動「公幼倍增計畫」，持續盤點台中市各級學校餘裕空間與公有公共設施閒置空間，增設公立幼兒園及非營利幼兒園，滿足社區家長托育需求，這次市府挹注經費也感謝教育部提供部分的補助經費，促成百年學校大雅國小附設幼兒園的誕生。

台中市教育局副局長葉俊傑指出，這次新建工程經費總共補助5591萬元，幼兒園的設計理念以家的意象出發，被學校老樹環抱的幼兒園建築就像是森林裡的童話樹屋，幼童在教室裡就可以體驗到生態的四季變化。

大雅國小附設幼兒園是獨棟三層樓的建築，共有5個班級，可招收2個2歲專班和3個3到5歲混齡班，目前已經順利開園，老師與家長、學童都非常喜歡這個舒適優美的學習環境。

台中市大雅國小今天舉辦新建公共化幼兒園園舍工程落成啟用典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中市大雅國小今天舉辦新建公共化幼兒園園舍工程落成啟用典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中市大雅國小今天舉辦新建公共化幼兒園園舍工程落成啟用典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中市大雅國小今天舉辦新建公共化幼兒園園舍工程落成啟用典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中市大雅國小今天舉辦新建公共化幼兒園園舍工程落成啟用典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影
台中市大雅國小今天舉辦新建公共化幼兒園園舍工程落成啟用典禮，市長盧秀燕主持。記者游振昇／攝影

幼兒園 楊瓊瓔

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