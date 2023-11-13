洪璽曜擔任台企聯重要幹部 綠委質疑洪孟楷有密切關係

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，台企聯既不是服務台商，也不是服務企業，是為了中國大陸進行統戰，國民黨立委洪孟楷父親洪璽曜，是台企聯的重要幹部，不免讓人懷疑在洪孟楷擔任立委期間，到底跟台企聯有什麼特別的密切關係。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，劉世芳指出，在台灣長久以來，不管是總統及立委選舉，或者是縣市長與議員選舉，背後都會有統戰組織出手操作，統戰組織操弄台灣選舉，不是只有在對岸的中國大陸，現在已經侵門踏戶到台灣，涉及的地點不光只有台灣本土，還包括美國、其他亞洲地區等第三地，甚至還有很多中國大陸的城市都涉入其中。

民進黨團書記長莊瑞雄表示，天底下沒有白吃的午餐，中國大陸介入台灣的總統大選，招式五花八門，很多都涉及到錢，不管是透過青年交流的方式，或者是到學校參加活動，大多是全程免費，民進黨團要提出示警，大陸對台灣的總統大選，從來沒有一次不出手。

民進黨立委王定宇說，企聯既不是為了台灣，也不是為了企業，唯一存在的目的，就是為了中國共產黨，直接隸屬在大陸國台辦，根本不是民間組織，更不是台灣在中國大陸的台商，大家自發組成的團體，台企聯就是隸屬國台辦。

王定宇指出，根據台企聯的組織章程第五條，業務就是接受國務院台灣事務辦公室的指導跟監管，包括時任國台辦主任劉結一、張志軍都是榮譽主席，老大是國台辦，監管是國台辦，隸屬於國台辦，所以台企聯就是統戰組織，白紙黑字清楚明瞭。

王定宇說，台企聯2007年創立，創會副秘書長是洪璽曜，當時他的妻子郭素春在台灣擔任立委，洪璽曜2020年擔任常務理事，現在他的兒子洪孟楷也在台灣擔任立委，洪璽曜服膺於中華人民共和國憲法，他的家族卻在台灣掌握政治權力。

民進黨新北市第一選舉區立委參選人何博文表示，台企聯從過去到現在，總是站在台灣的對立面，總是唱和中國大陸，例如在美國眾議院前議長裴洛西訪台期間，台企聯當時發布正式聲明，認為嚴重損害台灣民眾的切身利益。

何博文指出，洪璽曜曾經擔任台企聯副秘書長，常任理事，還擔任過台企聯兩岸交流的副主委，洪璽曜最近為了選舉非常辛苦，幾乎每天都在幫忙兒子輔選，跑場跟募款，大陸統戰部門下的創會副秘書長，在台灣肩負這麼重要的選舉工作。

何博文表示，他要質問洪孟楷，台企聯的促統言行或宗旨，你能接受嗎？洪璽曜在台企聯擔任要職的期間，與郭素春以及洪孟楷擔任立委時間重疊？洪家在中國大陸有無投資，說清楚講明白，這些問題有憑有據，沒有任何污衊跟抹黑，請洪孟楷出來面對質疑。

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