快訊

SOGO復興館隔壁！超級豪宅「台北之星」開箱... 房仲曝：很多名人來看屋

警分局長傳開公務車私會女友人 拔官下場慘

被咬了奇癢無比！全球陷入臭蟲危機 臭蟲是什麼、台灣怎麼防一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／才開議兩個月民進黨團就提案休會？時力痛批荒唐

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
時代力量立法院黨團立委陳椒華（右起）、邱顯智、王婉諭、立委參選人王寶萱今天舉行「司改承諾即刻兌現，藍綠擺爛時力來做」記者會，立院才開議2個月，執政黨立委提案提早休會，邱顯智痛批：荒唐！記者許正宏／攝影
時代力量立法院黨團立委陳椒華（右起）、邱顯智、王婉諭、立委參選人王寶萱今天舉行「司改承諾即刻兌現，藍綠擺爛時力來做」記者會，立院才開議2個月，執政黨立委提案提早休會，邱顯智痛批：荒唐！記者許正宏／攝影

時代力量立法院黨團立委陳椒華邱顯智王婉諭、立委參選人王寶萱今天舉行「司改承諾即刻兌現，藍綠擺爛時力來做」記者會，指出立法院還有許多議案等待立法通過，而因總統、立委選舉在即，民進黨立院黨團卻提案提早休會，邱顯智痛批：荒唐！憲法寫得非常清楚，法定開會日期在9月至12月，才開議兩個多月就要休息？面對藍綠兩黨消極不作為，時力黨團堅決表達反對立場，並將針對揭弊者保護法、不法關說罪、不法餽贈罪、棄保潛逃罪、宗教法人法等重大法案，將在院會內提出逕付二讀，期盼在最後時刻能協商討論完成三讀。

邱顯智 立法院 立委選舉 時代力量 陳椒華 王婉諭 民進黨

延伸閱讀

設電動車充電樁糾紛不斷 王婉諭：好人與好人的戰爭

影／陳椒華指政府養肥自辦重劃禿鷹 呼籲內政部修法

竹市寡婦樓都更涉及行賄舞弊 邱顯智要國防部依法解約

東森高層任中嘉董事？ 邱顯智籲NCC徹查

相關新聞

民進黨輔選大將酒店行為不檢點 火速請辭獲准

新黨立委參選人游智彬今天到民進黨中央黨部前開記者會，爆料民進黨組織部主任林正鴻，白天抗中保台、晚上酒家坐台，還和女生「整...

輔選大將被爆酒店聚眾淫亂 民進黨：國民黨也有去

民進黨組織部主任林正鴻被指控，白天抗中保台、晚上酒家坐台，已請辭獲准。民進黨發言人張志豪表示，國民黨立委參選人顏寛恒父子...

民眾和時力黨團反對立院因選舉停會 籲重大法案三讀

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今表示，目前藍綠兩黨團已達成共識，本會期提前停會拚選舉，這樣的做法剝奪立法院正常運作的權利，主...

影／才開議兩個月民進黨團就提案休會？時力痛批荒唐

時代力量立法院黨團立委陳椒華、邱顯智、王婉諭、立委參選人王寶萱今天舉行「司改承諾即刻兌現，藍綠擺爛時力來做」記者會，指出...

頒獎肯定地政人員 鄭文燦：盼住宅市場穩健

11月11日是地政節，行政院副院長鄭文燦與內政部長林右昌今天表揚對地政有功人士，鄭文燦表示，人民想有家是基本願望，政府積...

中生納保卡12年轉彎？ 陳建仁：防疫體認要避免漏洞

民進黨主席賴清德提出中生納入健保，被在野黨質疑該政策已卡關12年，突然轉向是為了選舉，把中生當成工具人。行政院長陳建仁上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。