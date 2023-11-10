影／才開議兩個月民進黨團就提案休會？時力痛批荒唐

時代力量立法院黨團立委陳椒華、邱顯智、王婉諭、立委參選人王寶萱今天舉行「司改承諾即刻兌現，藍綠擺爛時力來做」記者會，指出立法院還有許多議案等待立法通過，而因總統、立委選舉在即，民進黨立院黨團卻提案提早休會，邱顯智痛批：荒唐！憲法寫得非常清楚，法定開會日期在9月至12月，才開議兩個多月就要休息？面對藍綠兩黨消極不作為，時力黨團堅決表達反對立場，並將針對揭弊者保護法、不法關說罪、不法餽贈罪、棄保潛逃罪、宗教法人法等重大法案，將在院會內提出逕付二讀，期盼在最後時刻能協商討論完成三讀。

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