政院報告7年半施政成果 陳建仁：避免選舉不實訊息混淆

行政院長陳建仁今天在行政院會聽取政院綜合業務處「政府執政成果」報告後表示，希望透過今日報告，向人民呈現蔡政府執政7年半的施政成果，後續也請各部會加強盤點施政成果的完整性與正確性，利用各種管道滿足民眾知的權利，避免不實訊息混淆視聽，並全力推動各項政策促進人民福祉。

陳建仁指出，明年總統、副總統及立委選舉將近，各政黨參選人之間不免有攻防，這是台灣自由、民主的表現，但近期看到部分不實訊息混淆視聽，抹煞政府與國民努力的施政成果，且部分人士遇到選舉就信口雌黃、隨意謾罵，令人感到難過。

陳建仁說，透過今日「政府執政成果」報告，呈現蔡政府執政7年半的施政成果，後續也請各部會加強盤點施政成果的完整性與正確性，並利用各種管道滿足民眾知的權利，以彰顯施政透明的重要性。

行政院綜合業務處表示，IMD世界競爭力排名，台灣在人口超過2000萬人的經濟體中，已連續3年蟬聯世界第1。另政府推動「六大核心戰略產業」、「5+2產業創新」、「投資台灣三大方案」，優化投資環境，促使經濟、出口持續成長，全國經濟成長率自2016年起年年正成長，2021年疫情期間更創下6.53%的新高；產業也成功轉型升級，吸引更多國際投資及優秀人才來台。

行政院綜合業務處強調，為了讓全民共享經濟成長的果實，政府已連續8年調整勞工基本工資，月薪已由2萬8元調升至2萬7470元，調幅達37%，日薪更由120元調升至183元，調幅高達52%；另軍公教也調薪3次，累計調幅達11.4%。

此外，推動「0-6歲國家和你一起養」及長照2.0，幼兒照顧經費由原154億元，於今年提高至1092億元，育兒津貼加倍，長照經費由原49.5億元，今年大幅增加至650億元，成長超過13倍，受惠人數也由原9萬人增加至47.79萬人、增加5倍。

落實居住正義方面，2016年前興辦社會住宅只有9600餘戶，目前直接興建部分今年底將達9萬5000戶，加上包租代管可望超過16萬戶，租金補貼由原6萬戶，預計今年能達成50萬戶的目標，大幅減輕民眾生活負擔。

至於民主自由方面，台灣推動自由民主獲國際肯定，全球民主指數報告已連續3年蟬聯亞洲第1，另在深化民主、人權及正義等普世價值上，執政團隊對內推動司法改革、轉型正義，對外則以國機國造、國艦國造及擴大軍事採購等，強化國防自主及建構堅實國防戰力。

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