快訊

違停新制暫緩挨轟朝令夕改 交通部今宣布兩大規畫

中職／總冠軍賽第5戰洋投對決 威能帝、布里悍天母硬碰硬

以為在日本！赴陸驚「比台灣先進」 他嘆：小確幸會害死我們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院報告7年半施政成果 陳建仁：避免選舉不實訊息混淆

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

行政院長陳建仁今天在行政院會聽取政院綜合業務處「政府執政成果」報告後表示，希望透過今日報告，向人民呈現蔡政府執政7年半的施政成果，後續也請各部會加強盤點施政成果的完整性與正確性，利用各種管道滿足民眾知的權利，避免不實訊息混淆視聽，並全力推動各項政策促進人民福祉。

陳建仁指出，明年總統、副總統及立委選舉將近，各政黨參選人之間不免有攻防，這是台灣自由、民主的表現，但近期看到部分不實訊息混淆視聽，抹煞政府與國民努力的施政成果，且部分人士遇到選舉就信口雌黃、隨意謾罵，令人感到難過。

陳建仁說，透過今日「政府執政成果」報告，呈現蔡政府執政7年半的施政成果，後續也請各部會加強盤點施政成果的完整性與正確性，並利用各種管道滿足民眾知的權利，以彰顯施政透明的重要性。

行政院綜合業務處表示，IMD世界競爭力排名，台灣在人口超過2000萬人的經濟體中，已連續3年蟬聯世界第1。另政府推動「六大核心戰略產業」、「5+2產業創新」、「投資台灣三大方案」，優化投資環境，促使經濟、出口持續成長，全國經濟成長率自2016年起年年正成長，2021年疫情期間更創下6.53%的新高；產業也成功轉型升級，吸引更多國際投資及優秀人才來台。

行政院綜合業務處強調，為了讓全民共享經濟成長的果實，政府已連續8年調整勞工基本工資，月薪已由2萬8元調升至2萬7470元，調幅達37%，日薪更由120元調升至183元，調幅高達52%；另軍公教也調薪3次，累計調幅達11.4%。

此外，推動「0-6歲國家和你一起養」及長照2.0，幼兒照顧經費由原154億元，於今年提高至1092億元，育兒津貼加倍，長照經費由原49.5億元，今年大幅增加至650億元，成長超過13倍，受惠人數也由原9萬人增加至47.79萬人、增加5倍。

落實居住正義方面，2016年前興辦社會住宅只有9600餘戶，目前直接興建部分今年底將達9萬5000戶，加上包租代管可望超過16萬戶，租金補貼由原6萬戶，預計今年能達成50萬戶的目標，大幅減輕民眾生活負擔。

至於民主自由方面，台灣推動自由民主獲國際肯定，全球民主指數報告已連續3年蟬聯亞洲第1，另在深化民主、人權及正義等普世價值上，執政團隊對內推動司法改革轉型正義，對外則以國機國造、國艦國造及擴大軍事採購等，強化國防自主及建構堅實國防戰力。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 育兒津貼 司法改革 租金補貼 轉型正義 軍公教 基本工資

延伸閱讀

查打詐不先增調查員 政院先修法讓調查局增1副局長

台灣加入美國船舶互助救援系統 101大樓亮燈致敬海巡

陳建仁否認畜產會得標計畫檢驗含雞蛋 賴士葆晚間打臉

本會期施政總質詢結束 陳建仁感謝各黨派立委

相關新聞

美國前代理陸軍部長：台灣國防改革 對美國是重要信號

蔡英文總統今天接見「2023台北安全對話」外賓，包括美國前代理陸軍部長惠特利（John Whitley）。她表示，台灣位...

砸17億無法打詐成功 新增「調查局副局長」恐是另一詐騙話術

行政院會11月9日通過調查局組織法，增設副局長以因應執行打詐、資安等業務。詐騙問題確實早已民怨四起，但詐騙態樣早已演變成跨境犯罪，先進國家司法都視打詐為國際共業，政府成立打詐國家隊，但詐騙案不減反增，若如今調查局能靠增設一位副局長解決詐騙、網軍、認知作戰等問題，未免太看輕民眾智慧。...

政院報告7年半施政成果 陳建仁：避免選舉不實訊息混淆

行政院長陳建仁今天在行政院會聽取政院綜合業務處「政府執政成果」報告後表示，希望透過今日報告，向人民呈現蔡政府執政7年半的...

中央推111防詐簡訊 盼地方明年一起加入

政府近日推出政府111防詐簡訊、隱碼機制與境外來話攔阻措施，但通信詐騙案件仍層出不窮。數發部今天在行政院會報告「堵詐精進...

立院初審住宅法修法 租金補貼房東不必擔心被查稅

立法院內政委員會今初審通過「住宅法部分條文修正草案」、「危老條例部分條文修正草案」及「建築師法第28條之1條文修正草案」...

【重磅快評】薛瑞元到底要陳培哲小心什麼？

中研院院士陳培哲受訪，指新冠疫情期間政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻成政府幫高端開法說會，「指揮中心成為股價炒手」。衛福部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。