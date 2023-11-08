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任親民黨發言人遭國民黨停權 胡文琦：尊重
親民黨昨天宣布胡文琦接任親民黨發言人，國民黨今即通過黨紀處分案，予以停止黨權。胡文琦今天回應，基於對黨過往的理念與情感，對停權表示尊重。
國民黨指出，胡文琦未經黨同意擔任親民黨發言人，並接受媒體採訪，明確違反「黨員違反黨紀處分規程」第8條第1項第4款規定，「黨員未經本黨同意，出任其他政黨執政政府之政務官或擔任其黨務人員，先行停止黨權」。為整飭黨紀，考紀會先行停止胡文琦的黨權。
胡文琦表示，不管是前此系出同源的「國親合」努力，還是現今整合非綠陣營的「藍白合」，都應一起努力實踐六成多期待政黨輪替的台灣主流民意。
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