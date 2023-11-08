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不同意賴清德「義務役免上戰場」論點 馮世寬受訪不屑批于北辰
退輔會主委馮世寬又有大鳴大放之舉：對於副總統賴清德日前「義務役不會上戰場」發言，他表示既然是服兵役，該上戰場時當然得上。至於少將退伍的桃園市議員于北辰批評陸配「心不會在台灣」，馮世寬回應：「這種人還要我來批評？」
立法院外交國防委員會8日審查退輔會113年度預算，馮世寬進場前被電子媒體堵訪，對賴清德說法的看法。馮世寬先表示，自己在此時間點，對這些事最好不要批評。記者改口問，義務役需要上戰場嗎？馮世寬說，去問那些反對的人，「不要問我，我是軍人」。他隨即表示，憲法規定國民有服兵役義務，服了兵役後，遇到該上戰場當然就要上戰場。
記者問，有退將針對徐春鶯事件，認為陸配生在中國，教育在中國，嫁來台灣心會在台灣嗎？馮世寬馬上反問，是哪個退將這麼說？聽到答案是于北辰，他當場大聲「哈哈哈」，說：「不要問他好嗎？」記者立刻接腔，為何不要問？馮世寬說：「這種人物還要我來批評？全民都會批評他！」
又有記者問，立委趙天麟與中國大陸籍女子的婚外情。馮世寬不等對方說完，立刻大聲回答：「關我什麼事？」隨後又強調，趙天麟是很好的委員。記者繼續追問，陸配會不會有國安疑慮？馮世寬笑道，不要問這個問題。
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