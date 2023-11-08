不怕高端事件重演 國產疫苗將列行政院疫後白皮書重點
高端疫苗因疫情期間緊急授權，未完成三期臨床試驗，引發爭議。台大醫師、中研院士陳培哲日前受訪時直指，指揮中心根本淪為炒股打手。疾管署今表示，因國安考量，已把國產疫苗列入即將出版的「後疫情時代防疫白皮書」。台大副校長張上淳、台大院長吳明賢回應，高端疫苗確實沒有做完三期，陳院士批評有其道理，但高端疫苗已獲國際肯定，呼籲各界以科學為本討論。
台大醫院今舉辦「台灣醫學周」會前記者會。疾管署長莊人祥表示，疾管署邀請張上淳擔任召集人，共邀集50位專家，開會超過18次，討論出「後疫情時代白皮書」，共有八大主題，將於下月定稿，擇期對外發表。張上淳表示，專家一致認為，基於「國安」理由，台灣應該有國產疫苗能力，將此列為重點。但是疫情期間校正回歸，導致民心惶惶，這部分會透過改善資訊系統，讓數字能夠更即時。
張上淳表示，外界對高端疫苗的批評，主要是沒有完成三期臨床試驗，但該疫苗是蛋白質疫苗，技術傳統、安全，但研發速度會比mRNA慢，當時國內已有mRNA疫苗開始施打，考量醫療倫理，難以進行雙盲試驗，故採用免疫橋接方式，「雖然這不是標準做法。」呼籲各界以科學證據為基礎進行討論，不要認為國內研發的疫苗就不夠好。
吳明賢則強調，透明公開的訊息是增強免疫力的方式，國外有「資訊流行病學」說法，認為錯誤訊息恐會導致防疫難題。不過，即使是科學家，也各有不同看法，但防疫應該互信，病毒顏色，政治只有在專家意見不同時，才有介入空間。陳院士批評雖有道理，高端疫苗確實沒做完三期，但「不是每位專家都有從頭到尾參與討論」，且高端疫苗也登上國際期刊刺胳針，各界應以科學、數據為本進行討論。
新冠疫情期間記者會的「校正回歸」也引發爭議。張上淳表示，疫情監測對於傳染病控制，預測未來走向等至關重要，但「也出現狀況」，檢驗結果到通報過程中，因步驟繁複而延誤時效，導致記者會公布個案數跟不上實際狀況，才要校正回歸，應該好好檢討，改善現行資訊系統。
莊人祥也說，除了疫苗國產外，疫情期間出現口罩荒等情況，疫情前國內人口少、平常需要配戴口罩時機不多，才導致國內產能不足，未來將協助廠商轉型，增加外銷通路，並透過要求民眾自備含有口罩、耳溫槍等必需品的「防疫包」，為廠商擴大內需。另，新冠疫情期間，病人分流處理流程上，是採用SARS經驗集中收治進行規劃，專家建議，應該朝向以疾病特性區分，適時分散收治，將納入白皮書，日後逐步探討、形成政策。
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