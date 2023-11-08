國民黨中常會開鍘 范成連確定開除、沈智慧停權3年提申訴

國民黨考紀會上周開鍘協助鴻海創辦人郭台銘連署的2位中常委，中常會今通過考紀會決議，確定開除范成連黨籍；沈智慧則是停權3年的黨紀處分。考紀會主委黃怡騰表示，昨天已收到沈智慧的書面申訴，將入案存查並按程序辦理。

國民黨上周召開考紀委員會，再祭黨紀重懲協助郭台銘連署的兩位中常委。遭停權的前中常委范成連因涉入郭台銘連署賄選案被法院羈押，考紀會決議處以開除黨籍的最嚴厲處分，今下午在中常會通過決議。

黃怡騰會後轉述，黨主席朱立倫表示，國民黨把所有黨員、幹部當成家人看待，家裡不和就互相規勸，但范成連違紀在先，又在停權期間再次涉及國家法律所不允許的賄選行為，涉及情節相對嚴重，范也正在新竹地方法院裁定收押禁見，基於對國家法律的尊重，若碰到損害黨紀、違反國家法律，只好沈痛的執行黨章處分。

黃怡騰也說，至於另一位幹部也涉及參與為郭台銘連署，黨中央有比較輕、但算是嚴肅的停權三年處分，昨天剛收到當事人提出的書面申訴，考紀會已入案存查並會按程序接續辦理。

此外，國民黨立委參選人李明璇日前表態，歡迎民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘幫她站台。媒體今詢問是否觸及小雞條款？黃怡騰說，第一時間透過組織系統了解原意，當事人是有條件的說明，藍白合一旦有成，將來不排除邀請非藍、非綠的有利因素助選、助講；但如果藍白不成就不會邀請。在他們了解完整語意後，認為是一段誤會。

黃怡騰說，藍白合與不合，有很大部分的討論空間，包括總統、政黨票、區域立委等，他無法簡單說明如何處理，屆時會根據不同狀況來執行黨紀，執行對國民黨最有利的狀況。

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