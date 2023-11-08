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吹哨者保護法各界意見分歧 李孟諺證實還在整合

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院秘書長李孟諺今天備詢時表示，「吹哨者保護法」至今各界尚未達成共識，如果倉促推動，問題反而更大。記者潘俊宏／攝影
行政院秘書長李孟諺今天備詢時表示，「吹哨者保護法」至今各界尚未達成共識，如果倉促推動，問題反而更大。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統在2017年承諾推動反貪腐重要機制「吹哨者保護法」，立法院這會期是否有機會通過外界關注，行政院秘書長李孟諺今天備詢時表示，至今各界尚未達成共識，如果倉促推動，問題反而更大。

民眾黨立委陳琬惠質詢關注「吹哨者保護法」何時才能立法，李孟諺表示「吹哨者保護法」不止在公部門，目前法條是否納入上市櫃企業等私領域，各界還在溝通中，許多產業代表都強烈反應，如果貿然實施可能有很多管理上的問題，其實對吹哨者的保護，在不同領域應該有相關條文才能保護檢舉人。

李孟諺 蔡英文 陳琬惠

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