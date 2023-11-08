吹哨者保護法各界意見分歧 李孟諺證實還在整合

藍白合對共推一組總統參選人的產生方式沒有共識，政黨協商持續陷僵局；鴻海創辦人郭台銘送完百萬份總統參選連署後持續神隱，但他與民眾黨總統參選人柯文哲的互動不斷升溫，「柯郭合」反引發熱議。在野整合最後到底是「藍白合」還是「柯郭合」，答案這周應會進一步明朗揭曉。

2023-11-08 10:55