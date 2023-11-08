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立委爆民視獨拿政院反詐媒體預算94%
國民黨立委王鴻薇昨爆「行政院及各部會一一二年度反詐製拍及媒體行銷標案」約四四六七萬元，民視獨拿反詐預算百分之九十四，共四五六二萬元。王說，光警政署一筆招標就達三八三○萬元，竟由民視一家獨得。
行政院長陳建仁回應表示，政府都是依法辦理，採購過程都依照採購法公開採購，在採購過程完成、執行時，也都受國會監督。刑事局也回應，審核各廠商投標行銷計畫，依企畫管理、影片品質與效益、媒體資源多樣性及完整性、價格及財務規畫、履約績效及能力、創意回饋及簡報答詢項目公開評選。
王鴻薇批該計畫荒腔走板，民視竟引用「路透二○二三年數位新聞報告」把民視列為台灣媒體信賴比率排行前十五名，但總計也就統計十七個媒體，且這份報告三立、民視、自由，分別是台灣最不受信任媒體前三名，無疑自曝其短。
民視表示，行政院與刑事局已說明，該公司予以尊重。
【記者張睿廷、屈彥辰、程遠述／台北報導】三立入股中嘉系統台並持股百分之廿七。國民黨立法院黨團昨批評國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥甘當三立門神，早已不適任，應下台，粗估三立每年獲利五、六億元。陳耀祥回應，近兩天會要求中嘉股東說明。
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