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王鴻薇批政府反詐標案獨厚民視 刑事局：依政府採購法
國民黨立委王鴻薇今開記者會，指政府112年度反詐影片製拍及媒體行銷計畫採購標案4846萬元，民視獨得反詐預算94%共4562萬元，其中警政署一筆招標高達3830萬元。刑事局說，該案得標廠商本應為1家，無獨得9成4問題，均依政府採購法相關規定。
王鴻薇說，民視引用「路透2023年數位新聞報告」，將民視列為台灣媒體信賴比率排行前15名，但總計17個媒體，三立、民視、自由是最不受信任媒體前3名，民視為接標案，假造公信力。
刑事局回應，路透社報告排名並非審核評分項目，刑事局審核各廠商投標行銷計畫，依企劃管理、影片品質與效益、媒體資源多樣性及完整性、價格及財務規劃、履約績效及能力、創意回饋及簡報答詢項目公開評選。
王鴻薇質疑，根據民視提供的行銷計畫，有長期合作的網紅「志祺七七」，政府用標案拉攏、扶植親綠網紅。
刑事局說，該案企劃製拍12支反詐影片，拍攝影片者有藝人安心亞及網紅喪屍老爸、許伯等，並無「志祺七七」。
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