護航三立入主中嘉？ 陳耀祥：這2天不陳述 依調查決定

行政院院長陳建仁、NCC主委陳耀祥今在立法院接受備詢。時代力量立委邱顯智質疑NCC護航三立入主中嘉相關案件。陳耀祥回應，這兩天會找中嘉股東來說明，如果不到會陳述，等於放棄意見，依舊會照調查報告做最後決定。

邱顯智質詢時提到，從9月8日首次揭發中嘉股權問題至今已經兩個月，NCC請中嘉高層提供報告，到現在股東不配合就是不配合，如果業者不配合行政調查，資料不提供，請兩個月都請不到，還能用限期改善來處理？是否有辦法要求在一個禮拜內提供調查報告。

陳建仁回應，NCC是獨立調查機關，他們調查有他們的程序。陳耀祥則說，如果他們都不到會陳述，等於放棄權利，NCC還是會依照調查資料去做最後決定

邱顯智接著說，作為中嘉交易案利害關係人的宏泰公益信託允諾前5年投入媒體識讀經費不得低於2.5億，但是宏泰投入的錢剛好是台大獎學金的數字，他捐獎學金，然後叫學生交報告，就當成是媒體識讀報告，這就是掛羊頭賣狗肉，請陳建仁在一周內提出中嘉股權報告。

陳耀祥回應，這是個案，而且該案已經進行中，要求陳建仁這樣做是違反法律的，NCC會尊重邱顯智意見，但沒有放水問題。如果媒體識讀沒做好，NCC會要求業者去改進。

邱顯智最後對陳建仁說，這已經關係到言論自由問題，系統商再怎麼樣，都不應該讓頻道商入主。陳建仁當場沒有回應，不過陳耀祥表示，他們也同意這點，現在也是這樣子做。

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