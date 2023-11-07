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王鴻薇批綠媒壟斷政府文宣 民視占反詐宣傳費94%

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今開記者會，爆出「行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案」民視得標占總體反詐預算94%，總計4562萬元。記者張睿廷／攝影
國民黨立委王鴻薇今開記者會，爆出「行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案」民視得標占總體反詐預算94%，總計4562萬元。記者張睿廷／攝影

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，爆出「行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案」總計約4846萬7千元，但民視卻獨拿反詐預算94%，共計4562萬元。王鴻薇表示，其中警政署單單一筆招標就高達3830萬元，竟由民視一家獨得，引發側目。

王鴻薇指出，民進黨執政以來，標案獨厚親綠媒體，依過去國民黨團統計，110年度中央機關的媒體採購標案統計，三立拿到2億2075萬7450元、民視拿到3億2566萬元，總計5億4641萬7798萬元。111年度三立拿到1億4897萬元、民視拿到4億5078萬元，總計5億9975萬元。隨著蔡英文政權即將替換，標給綠媒完全不再掩飾，竟然人民飽受反詐騙之苦，成為綠媒又得到巨額標案的溫床。

王鴻薇補充，「行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案」總計約4846萬7千元，民視今年度得標內政部警政署刑事警察局3830萬以及行政院732萬元的「反詐製拍及媒體行銷計畫」，幾乎94%都被民視得標，然而計畫內容卻荒腔走板，其中民視引用「路透2023年數位新聞報告」把民視列為台灣媒體信賴比率排行前15名，但是總計也就統計17個媒體，而且這份報告三立、民視、自由，分別是台灣最不受信任媒體前三名，無疑自曝其短。

王鴻薇表示，翻閱路透原文資料，還發現民視為了接標案，竟然假造自己的公信力，把不信賴比例從原本27%寫成17%，這樣堂而皇之地在政府標案文件上公然造假數據，接打詐標案接到數字造假，這實在是太諷刺了。

王鴻薇說，根據民視提供的行銷計畫，除自己人外，還長期合作網紅「志祺七七」，志祺七七今年才被爆出每年都接政府標案，總計接了2700萬引起不小爭議，這次反詐影片又有志祺七七，政府用標案拉攏，扶植親綠網紅。

王鴻薇表示，政府反詐騙增加預算，但是民眾被詐騙案件和金額仍居高不下，政府花人民納稅錢不能真正打詐，反而宣傳費用幾乎全部集中在長期親綠的媒體。目前大選將屆，政府用標案給了親綠媒體這麼多錢，是真正為了反詐騙？還是為了選舉？相信社會自有公評。

民視 王鴻薇 詐騙

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