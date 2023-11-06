影視客語配音員待遇差 客委會：將協調盼達到市場行情
立法院內政委員會今天審查113年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分，客委會主委楊長鎮列席備質詢。
日前為推廣客語，客委會陸續推出如日劇、宮崎駿電影客語配音版本，有立委質詢指出客語配音員的待遇、培訓時間與一般華語配音員有落差，客委會允諾進行協調，以達到市場行情為原則。
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