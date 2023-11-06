快訊

利息政策雲霄飛車！土耳其放棄「低利救經濟」

被爆列入民進黨不分區立委討論名單 瑞莎發文親回應

藍白總統還在喬 台中非綠「示範區」後續怎麼走？

影視客語配音員待遇差 客委會：將協調盼達到市場行情

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
立法院內政委員會今天審查113年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分，客委會主委楊長鎮列席備質詢。記者林伯東／攝影
立法院內政委員會今天審查113年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分，客委會主委楊長鎮列席備質詢。記者林伯東／攝影

立法院內政委員會今天審查113年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分，客委會主委楊長鎮列席備質詢。

日前為推廣客語，客委會陸續推出如日劇、宮崎駿電影客語配音版本，有立委質詢指出客語配音員的待遇、培訓時間與一般華語配音員有落差，客委會允諾進行協調，以達到市場行情為原則。

客委會 客語

延伸閱讀

網紅追日劇看客家電視台 客語配音員待遇卻不如華語？

台劇搭金鐘熱度重返網飛前10 宮崎駿新片居院線第1

《蒼鷺與少年》影評 你想活出怎樣的人生？

宮﨑駿親自解釋《蒼鷺與少年》！吉卜力工作室釋出 603 頁珍貴手稿，所有細節一次公開

相關新聞

梁文傑被爆料 綠議員：藍白聯手鬥新潮流系

陸委會副主委梁文傑接連被民眾黨立委陳琬惠、國民黨台北市議員徐巧芯爆料，疑似出入不當場所。民進黨新潮流系立委參選人許淑華說...

立委再爆新聞頻道染指系統業者 東森電視董事入主中嘉

時代力量立委邱顯智今天說，有線電視系統業者中嘉爭議連環爆，繼三立、萬海入股中嘉後，直接持有中嘉數位100%股分的泓順投資...

信義夜店殺警案被認定非因公殉職 銓敘部：尊重專家

國民黨立委王鴻薇今天指出，台北市信義區夜店殺警案發生9年，員警薛貞國被認定是意外死亡，非因公死亡，對此感到於心不忍。銓敘...

政府擬開放移工救國旅 時力批放任旅宿業低薪問題惡化

面對觀光產業缺工難題，政府研議旅宿業是否開放移工，時代力量立法院黨團幹事長王婉諭今天說，勞動部在今年啟動旅宿業專案媒合計...

陸配徐春鶯是否有國安疑慮？ 國安局長：有問題就送辦

外傳陸配徐春鶯可能納入民眾黨不分區立委名單，國安局長蔡明彥今天上午說，對陸配的原則和立場，是只要合法都會予以尊重，但假如...

東森高層任中嘉董事？ 邱顯智籲NCC徹查

「NCC不應放任建商大規模收購頻道與系統商！」時代力量立委邱顯智6日指出，東森電視董事范瑞穎由泓順投資指派，擔任中嘉的法人董事，此舉已經違反「系統商與頻道商結合」的狀況，NCC應儘速調查。對此，NCC近日連續發新聞稿表示，中嘉案已在陸續調查中，盼外界給予獨立審查空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。