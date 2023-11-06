影視客語配音員待遇差 客委會：將協調盼達到市場行情

「NCC不應放任建商大規模收購頻道與系統商！」時代力量立委邱顯智6日指出，東森電視董事范瑞穎由泓順投資指派，擔任中嘉的法人董事，此舉已經違反「系統商與頻道商結合」的狀況，NCC應儘速調查。對此，NCC近日連續發新聞稿表示，中嘉案已在陸續調查中，盼外界給予獨立審查空間。

2023-11-06 12:03