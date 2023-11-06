梁文傑被爆料 綠議員：藍白聯手鬥新潮流系

陸委會副主委梁文傑接連被民眾黨立委陳琬惠、國民黨台北市議員徐巧芯爆料，疑似出入不當場所。民進黨新潮流系立委參選人許淑華說，這是「藍白合技術性戰略」在鬥新系，徐巧芯、陳琬惠拿新潮流系當提款機。國民黨立委參選人游淑慧說，民進黨內其他派系對新潮流非常忌憚，為了接下來的內閣提前卡位，這是針對民進黨總統參選人賴清德，提前削弱新系力量，因為賴清德風格不同，不像蔡英文總統會派系分贓。

陳琬惠昨先爆料梁文傑參加「飲酒趴」，貼出他深夜抽加熱菸照片；徐巧芯再加碼貼出好幾張照片爆料，質疑梁文傑出入不當場所。梁文傑昨聲明回應絕對沒有和女性不當接觸，「勿移花接木」。

游淑慧說，近半年來，民進黨內很多提名之後被迫退選的，甚至還組成退選聯盟，其實很多都是內部鬥爭，她過去聽過民進黨一些老前輩說過，以前民進黨內有個不成文規定，就是新系儘管派系力量最大，但都沒有當正的，過去都是當二把手或幕僚角色，包括新系大老邱義仁、吳乃仁等，都呼風喚雨但不會當頭。

游也說，不過這次賴清德是第一次新潮流當總統參選人，其他派系當然怕新系一把抓，這半年來，很多民進黨內爆其實都是民進黨內部自己出來的訊息。至於梁文傑接連被踢爆，游說，因為梁文傑未來會是內閣的一部分，應該是派系有人要先卡位，其他派系要提早去削弱新潮流力量。

由於梁文傑太太林楚茵是民進黨不分區立委，梁接連被爆料，是否劍指林楚茵？許淑華說，目前的確民進黨不分區立委正在準備提名階段，但她認為不是綠營自己的派系鬥爭，因林楚茵非新潮流，是湧言會，林現在也在幫民進黨總統參選人賴清德、之前幫蔡英文總統，並非派系內鬥，是因為林楚茵媒體論述戰力夠，所以引起藍白對她不爽。

許也說，從民進黨立委擬提名人林飛帆、李正皓等人開始，只要藍白覺得夠強的、火力夠猛的就會拿出來攻擊，這是藍白一貫手法，因林楚茵沒什麼好抹黑就對她老公下手，不斷把新潮流當提款機，一貫的做法是把強的都打掉，民進黨就沒有什麼戰力；對手動不動就扯派系鬥爭，這樣的抹黑造謠並不會讓綠營內部分化，民進黨會更團結。

至於會不會外溢影響民進黨2024選情？許淑華說，這種惡劣卑劣手法一直出來，包括徐巧芯昨天直播還在指控國防委員會，已經沒有什麼東西可以播，只能播私德、潑髒水。她要求國民黨不要雙標，如果這樣的事情套在國民黨會這樣處理嗎？這是藍白合技術性的選戰戰略。

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