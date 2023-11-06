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信義夜店殺警案被認定非因公殉職 銓敘部：尊重專家

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今天指出，信義區夜店殺警案發生9年，員警薛貞國被認定是意外死亡，非因公死亡，對此感到於心不忍。銓敘部長周志宏回應，尊重因公審議小組的專家判斷，將提供會議紀錄給委員會。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇今天指出，信義區夜店殺警案發生9年，員警薛貞國被認定是意外死亡，非因公死亡，對此感到於心不忍。銓敘部長周志宏回應，尊重因公審議小組的專家判斷，將提供會議紀錄給委員會。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇今天指出，台北市信義區夜店殺警案發生9年，員警薛貞國被認定是意外死亡，非因公死亡，對此感到於心不忍。銓敘部長周志宏說，尊重因公審議小組的專家判斷，將提供會議紀錄給委員會。

周志宏是在立法院司法法制委員會答覆王鴻薇質詢時，作了以上表示。台北市信義區2014年9月發生夜店殺警案，信義警分局偵查佐薛貞國被圍毆致死，薛的妻兒申請因公撫卹，銓敘部最終決議依意外死亡核發撫卹金。家屬不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認為薛貞國不是依法執行職務，並非因公死亡，判決家屬敗訴，可上訴。

王鴻薇指出，薛貞國當天雖是休假，聽到夜店鬧事就跑過去，出示證明自己是警察身分，仍被打死，現在政府卻說薛貞國休假，酒精濃度過高，認定薛貞國是意外死亡，讓遺孀繼續跟政府打官司，於心不忍，一線警察做何感想。

周志宏表示，因公死亡的認定，是交給因公審議小組專家，根據機關、家屬提供的各種資料判斷。王鴻薇說，好像給這個審查小組，就事不關己，如果是你的兒子、是你的兄弟，你感受如何。周志宏說，審議小組也有警界推薦的專家參與，要尊重他們判斷。

王鴻薇不滿，要求銓敘部將相關會議紀錄提供給委員會，以昭公信。周志宏表示，今天下班前可以提供。

王鴻薇 殺警案

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