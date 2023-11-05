黃國昌指控台鹽綠能找立委施壓 趙天麟：基層員工陳情

時代力量前立委黃國昌今天指控，台鹽綠能總經理吳博鑫找上民進黨立委趙天麟，當面痛罵母空司台鹽，竟然可以藉由立委施壓，簡直視公司治理於無物。對此，趙天麟晚間表示，面對基層員工的陳情，難道黃國昌會視而不見，如此偷換概念、誇大其辭的指控，真的是大可不必。

黃國昌在臉書發文表示，吳博鑫透過心腹找上趙天麟，竟然以陳情之名，由辦公室發文召集國營會及台鹽，當著吳博鑫等人的面痛罵台鹽，大肆抨擊董事會的決識及台鹽的種種監管措施，並且直接由趙天麟辦公室執行長具體指示台鹽綠能未來的運作。

趙天麟晚間透過聲明回應，黃國昌可能馬上就要回任立法委員，面對基層員工的陳情，難道會視而不見，如此偷換概念、誇大其辭的指控，真的是大可不必，這起案件是台鹽綠能公司出現人力短缺，導致基層工作量不堪負荷，公司離職率居高不下，因而起筆提出陳情信。

趙天麟表示，試問可能被列入民眾黨不分區名單、有機會就職下屆立法委員的黃國昌，「當您接到基層員工的陳情書時，難道會視而不見嗎？難道不會召開協調會釐清案件脈絡嗎？」

趙天麟說，尤其是這起陳情案，自己在第一時間請辦公室同仁初步了解，他本人並未參與該次會議，如同黃國昌所出示的附件，當時的會議結論也僅是請台綠提出人力規劃報告，以了解人力不足、工作量不堪負荷的問題，再交由國營會知悉。

趙天麟強調，如此單純的會議結論，黃國昌卻硬要扣上規避監管的帽子，實在是大可不必，「期許我卸任而你上任後，可以持續追蹤台鹽綠能的改進進度。」

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