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穩定物價 政院決議延長關鍵原物料稅負減徵至明年3月底

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照／記者余采瀅攝影
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照／記者余采瀅攝影

為因應物價波動風險，行政院副院長鄭文燦今天召開「穩定物價小組」會議，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至明（113）年3月底，持續減輕業者營運負擔，力求穩定民生物價。

針對延長關鍵原物料稅負減徵措施，行政院指出，俄烏戰爭僵持、以巴爆發衝突，加以氣候異常頻率增加、主要產油國減產與限制出口，致使國際原油及大宗物資價格波動加劇。觀察CRB全球商品指數由本（112）年5月底的253.9點上升至11月2日的282.3點。

行政院表示，原油價格自本年6月底緩步上升，10月布蘭特原油價格漲至平均每桶90.82美元。考量全球通膨風險因素續存，原實施第9波減徵關鍵原物料稅負措施至本年12月底，本次會議決議加碼延長至明年3月底，並持續維持能源價格穩定、平穩農產品及工業原物料價格等措施，力求穩定物價。

農業部持續推動蔬菜滾動式倉貯計畫，今年5月至10月已輔導農民團體利用大型冷藏庫貯存甘藍、結球白菜、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等耐貯存蔬菜，建立安全庫存。近期天候晴朗穩定，蔬果復耕順利，10月下旬主要葉菜類已恢復正常供貨，11月進入冬季國內大宗蔬菜產期，價格漸趨穩定。

鄭文燦責請經濟部、農業部等相關部會持續與業者、公協會保持密切溝通，針對民眾經常購買、感受較深的日用品、食品、農產品等，促請業者與民眾共體時艱，將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施之原意，確保民生物價合理、平穩。

另一方面，為防範哄抬、壟斷等不法情事，鄭文燦也要求公平會持續查處違法聯合行為，防止業者有聯合漲價情形，並請跨部會「物價聯合稽查小組」必要時啟動聯合稽查，藉此對於心存僥倖及觀望心態之業者發揮遏止效果，嚴格把關消費權益。

減徵 行政院 鄭文燦

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