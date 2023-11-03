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影／民眾黨重申能源政策 盼做到逐步減碳

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黨團總召邱臣遠（右）、立法委員吳欣盈（左）出席，重申民眾黨團推動「氣候變遷因應法」及「再生能源發展條例」的理念。記者林伯東／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黨團總召邱臣遠（右）、立法委員吳欣盈（左）出席，重申民眾黨團推動「氣候變遷因應法」及「再生能源發展條例」的理念。記者林伯東／攝影

民眾黨立法院黨團上午舉行「能源政策不打口水戰 蔡政府立場說清楚！」記者會，黨團總召邱臣遠、立法委員吳欣盈出席，重申民眾黨團推動「氣候變遷因應法」及「再生能源發展條例」的理念，也務實提出全方位政策主張，期盼做到逐步減碳、穩定供電及海洋保育。

民眾黨 邱臣遠 再生能源 氣候變遷 減碳

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