李登輝哪國人？ 李德維：日本人、中國人、台灣人都可

日本集英社出版亞洲人物史系列套書，書中把前總統李登輝歸類為「中國」歷史人物，李登輝女兒李安妮表遺憾，強調李登輝是台灣人。時力立委邱顯智表示，在李登輝的認同裡，應該會認為自己是台灣人而不是中國人。

國民黨立委李德維持不同看法，他指出，中華民國就是中國，李前總統被這樣歸類沒有什麼太大的問題，「李登輝出生日據時期是日本人，台灣回歸中華民國，所以變中華民國的國民，擔任中華民國的總統」，所以要說李登輝是日本人、中國人、台灣人，他覺得都可以。

國民黨立委李德維。圖／聯合報系資料照

商品推薦