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新聞分析／蔡政府戰狼化 收負評就貼紅標籤

聯合報／ 記者陳熙文
外交部長吳釗燮。 記者許正宏／攝影
外交部長吳釗燮。 記者許正宏／攝影

「戰狼外交」一詞一直以來是形容中國大陸外交部近年來彪悍的處事風格，指他們在國際間講話毫不客氣，經常發表挑釁言論，如同電影「戰狼」一般，以中國民族主義為其精神，四處引戰。

無獨有偶，我外交部這幾年也學會相同風格，堪稱「兩岸一家親」。不但外交部長吳釗燮對陸談話變得莫名強硬，硬到蔡政府彷彿不想與對岸和平共處，外交部最近更變本加厲，對意見不同的媒體滿懷敵意，時不時就把媒體監督當成「中共在地協力者」，連立委發言也會被反嗆是「錯誤表述」，還語帶挑釁說「令人費解」，這幾天更把學者罵了一頓，稱「殊為可笑」、「枉具學者身分」。

外交部一連串操作，有如中國大陸外交部上身，儼然是「台灣戰狼」，只不過人家戰狼外交是一致對外，台灣戰狼卻敵我不分，凡是對外交部的批評都容不下眼，非得狂吠、亂咬一番，實在有欠高度和修養。

蔡英文政府逢中必反，收到負面評價就貼紅標籤的作法早已見怪不怪，儘管在政治上很管用，但卻恐怕有失民心。

以民眾黨不分區立委名單傳出將納入陸籍配偶徐春鶯為例，要參與國內政治，身分必須合乎現行規範，不可有特權、例外，但蔡政府上下卻大貼標籤，連身為移民署上級機關的內政部長林右昌也跳出來質疑「一面拿台灣身分證，口袋又藏了另張代表極權國家的身分證」，一副「非我族類，其心必異」態度，著實可笑。

一來，台灣既然是民主國家，不該經營民主程序檢驗嗎？政府何須在沒投票前就咄咄逼人？若真有疑慮或不符合參選規定，自有相關單位約束，大可不必勤做文章。

二來，徐春鶯既為陸配，有心參與台灣政治是美事，誇張點可說是「棄暗投明」，再不然也是受到台灣民主感召，蔡政府每每自詡是亞洲民主燈塔，難道不該感到欣慰，深感台灣民主有成？

民進黨執政以台灣民族主義為精神，早已化身另匹戰狼，只要稍稍見紅就會猛撲而上，就算未見顏色，也要咬出血紅一片為止。

外交部 身分證 徐春鶯 吳釗燮

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