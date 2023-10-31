客語使用率越來越低 林思銘力推客家語言發展法

客家基本法已實施多年，但民眾日常生活中使用客語卻越來越少，出身自竹東在地客家庄的立委林思銘表示，會提案「客家語言發展法草案」為客家人發聲，也獲民進黨創黨大老林光華支持，期望能協助保存新竹客家義民文化。

林思銘表示，過去擔任縣議員期間，就十分重視客家文化與活動，也為在地客家活動爭取補助，2020年當選新竹縣第二選區立委，除了爭取新竹縣的建設，他更以身為客家人為榮，共同提案支持「客家語言發展法草案」。

林思銘指出，客家話是客家人的根本，新竹縣的客家人口約占67％，是全台各縣市比例最高的地區，他自幼說客語、在客庄成長，對於客家文化很有認同感，也很有感情，與鄉親溝通用客語更能拉近彼此距離，交流無礙，因此他也希望能透過立法的保障，使客語更加流通無阻。

林思銘說，客語其實不僅在台灣盛行，包含在中國大陸、東南亞國家如印尼、馬來西亞或是歐美華人地區，只要有客家人的地方，都能聽到相同的語言，而客家基本法實施已有十多年，但在地方，他也發現客語使用率愈來愈低，因此希望透過客家語言發展法，使更多人能以說客語為榮。

林思銘不僅透過提案、立法，期望能保存、發揚光大客語文化，也時常透過臉書、直播，分享客家美食，用食物交流、分享，拉近客家族群與其他族群的距離，使客家能被更多人認同、接受，期待未來能聽到、看到更多客家聲音與活動。

林思銘強調，新竹縣保有濃厚的客庄風情，從浪漫台三線行經的關西、橫山、竹東、芎林、北埔、寶山、峨眉等鄉鎮，都是客家聚落，而客家信仰中心就在新埔鎮的褒忠亭義民廟，他也會謹記民進黨創黨大老、義民廟董事長林光華的囑託，為保存客家與義民文化盡心盡力，更歡迎大家到他的家鄉、新竹縣觀光，體驗獨特的客家風情「共下有閒來尞」。

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