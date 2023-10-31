快訊

年底舉辦婚禮！55歲資深男星驚傳「民宿猝死」

MLB／查普曼劇場虛驚！遊騎兵先搶世界大賽第2勝、客場完美9連勝

高鐵「早鳥票」變革！12月起採記名制 無法證明本人加收5成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客語使用率越來越低 林思銘力推客家語言發展法

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委林思銘（右1）力推客家語言發展法，盼重振客語語言傳承與文化保存。圖／林思銘辦公室提供
立委林思銘（右1）力推客家語言發展法，盼重振客語語言傳承與文化保存。圖／林思銘辦公室提供

客家基本法已實施多年，但民眾日常生活中使用客語卻越來越少，出身自竹東在地客家庄的立委林思銘表示，會提案「客家語言發展法草案」為客家人發聲，也獲民進黨創黨大老林光華支持，期望能協助保存新竹客家義民文化。

林思銘表示，過去擔任縣議員期間，就十分重視客家文化與活動，也為在地客家活動爭取補助，2020年當選新竹縣第二選區立委，除了爭取新竹縣的建設，他更以身為客家人為榮，共同提案支持「客家語言發展法草案」。

林思銘指出，客家話是客家人的根本，新竹縣的客家人口約占67％，是全台各縣市比例最高的地區，他自幼說客語、在客庄成長，對於客家文化很有認同感，也很有感情，與鄉親溝通用客語更能拉近彼此距離，交流無礙，因此他也希望能透過立法的保障，使客語更加流通無阻。

林思銘說，客語其實不僅在台灣盛行，包含在中國大陸、東南亞國家如印尼、馬來西亞或是歐美華人地區，只要有客家人的地方，都能聽到相同的語言，而客家基本法實施已有十多年，但在地方，他也發現客語使用率愈來愈低，因此希望透過客家語言發展法，使更多人能以說客語為榮。

林思銘不僅透過提案、立法，期望能保存、發揚光大客語文化，也時常透過臉書、直播，分享客家美食，用食物交流、分享，拉近客家族群與其他族群的距離，使客家能被更多人認同、接受，期待未來能聽到、看到更多客家聲音與活動。

林思銘強調，新竹縣保有濃厚的客庄風情，從浪漫台三線行經的關西、橫山、竹東、芎林、北埔、寶山、峨眉等鄉鎮，都是客家聚落，而客家信仰中心就在新埔鎮的褒忠亭義民廟，他也會謹記民進黨創黨大老、義民廟董事長林光華的囑託，為保存客家與義民文化盡心盡力，更歡迎大家到他的家鄉、新竹縣觀光，體驗獨特的客家風情「共下有閒來尞」。

客語 新竹 林思銘

延伸閱讀

朱柯會藍白進入實質政黨協商 藍營立委表態：樂觀其成

林思銘競總成立 朱立倫讚立委表現佳獲跨黨派支持

綠營大老為藍營立委站台 朱立倫：林思銘受跨黨派肯定

楊文科表態爭取台積電設廠 林思銘：落腳新竹縣將是雙贏

相關新聞

傳政府賣台積電股份？王美花：不僅沒拋售還增加持股

網路傳言政府拋售台積電股份，經濟部長王美花今受訪表示，完全是不實訊息，不僅沒拋售，因為配股還增加持股，台積電股份主要是國...

蔣中正日記今發表 被問曾祖父功過？蔣萬安曝先前已看過

兩蔣日記歷經10年跨海爭訟，今年9月運抵回台灣，國史館今天舉辦新書發表會，出版首批「蔣中正日記（1948-1954）」。...

王金平：民主、清廉、新聞自由全沒 蔡總統未完的答卷

蔡政府將於明年五月卸任，立法院前院長王金平今天在等二屆中道高峰會中直指，蔡英文總統面對卸任，未完成的答券非常多，民主沒有...

客語使用率越來越低 林思銘力推客家語言發展法

客家基本法已實施多年，但民眾日常生活中使用客語卻越來越少，出身自竹東在地客家庄的立委林思銘表示，會提案「客家語言發展法草...

警喝斥中指男 蔡正元籲別走馬英九軟弱老路 蔣萬安下令了

有機車騎士日前因不滿總統蔡英文車隊的交通管制，朝總統車隊「比中指」，遭員警要求停到路邊訓斥。前立委蔡正元喊話台北市長蔣萬...

重掌立院龍頭呼聲高 王金平：沒人來告訴我這件事

依中選會公布的選舉期程，各政黨11月24日之前要提出不分區立委名單，藍營黨內多名立委認為，王金平呼聲高。對於是否有意願重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。