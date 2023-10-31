立委提案外流 廠商下「指導棋」 環境部道歉

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審查及處理環境部預算，立委陳瑩質詢環境部長薛富盛部長時指出，預算審查提案內容竟原封不動流至廠商手上，干擾立委質詢及提案，她不能容忍；薛富盛強調將依法懲處，深刻檢討。

陳瑩質詢時表示，環境部資源循環署逾九成業務委辦給民間企業，淪為「發包署」，她卻發現自己的提案內容流到廠商手中，該業者又傳訊息給她的助理，「教導」立委把提案改成主決議，且不能刪二百萬元預算。陳瑩表示不能容忍公務人員把尚未審議的預算內容流出，若未來每個公務員都用此手段，委員會直接請業者討論就好。

陳瑩質疑此案例恐不是唯一一件被流出的資料。薛富盛表示很抱歉發生這種事，強調會深刻檢討同仁不當行為，也盼環境部同仁未來行使公務，遵守公務人員應有準則，不要造成立委審查監督的困擾。

陳瑩質問，若再發生這種事情，是否承諾「該送監察院就送監察院，該送法院就送法院」？薛富盛回應，會依法懲處。

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