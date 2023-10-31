聽新聞
test
0:00 / 0:00
立委提案外流 廠商下「指導棋」 環境部道歉
立法院社會福利及衛生環境委員會昨天審查及處理環境部預算，立委陳瑩質詢環境部長薛富盛部長時指出，預算審查提案內容竟原封不動流至廠商手上，干擾立委質詢及提案，她不能容忍；薛富盛強調將依法懲處，深刻檢討。
陳瑩質詢時表示，環境部資源循環署逾九成業務委辦給民間企業，淪為「發包署」，她卻發現自己的提案內容流到廠商手中，該業者又傳訊息給她的助理，「教導」立委把提案改成主決議，且不能刪二百萬元預算。陳瑩表示不能容忍公務人員把尚未審議的預算內容流出，若未來每個公務員都用此手段，委員會直接請業者討論就好。
陳瑩質疑此案例恐不是唯一一件被流出的資料。薛富盛表示很抱歉發生這種事，強調會深刻檢討同仁不當行為，也盼環境部同仁未來行使公務，遵守公務人員應有準則，不要造成立委審查監督的困擾。
陳瑩質問，若再發生這種事情，是否承諾「該送監察院就送監察院，該送法院就送法院」？薛富盛回應，會依法懲處。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言