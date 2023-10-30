美國蒙大拿州長詹福特訪台 蔡英文總統明接見

美國蒙大拿州州長詹福特率團訪台，總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎，蔡英文總統將於明天上午於總統府接見訪問團，就雙方共同關注之議題交換意見。

林聿禪指出，詹福特於2021年上任後，便推動恢復蒙大拿州駐台商務辦事處，以實際行動展現對台灣的支持，深化台灣與蒙大拿州的雙邊經貿合作；而此行除了是詹福特首次訪問台灣，也是上任後第一次海外出訪。

林聿禪表示，台灣與蒙大拿州近年在科技、教育等領域皆有實質的合作進展，期盼透過詹福特這次為期六天的訪問，進一步促進台蒙之間的合作夥伴關係，並期盼台美在既有「堅若磐石」的合作基礎上，持續深化彼此在各領域的交流合作。

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