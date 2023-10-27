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雲林縣議長下周補選 民進黨團決議：圈選自己
雲林縣議會前議長沈宗隆因涉案13日請辭議長，議會依法將於10月30日補選議長，目前僅無黨籍議員黃凱表態爭取，民進黨團今天決議，不推出人選，當天投票黨籍議員將圈選自己。
雲林縣議會依法須於1個月內完成議長補選，將於10月30日進行投票，無黨籍議員黃凱積極拜訪各黨團爭取議長寶座。
民進黨團報請黨中央，今天黨團、黨部、黨中央代表召開會議，會議結論因黨團席次懸殊，決定不推派人選競逐。
民進黨團總召張維崢表示，民進黨有十席議員，已達成決議投票當天將各自圈選自己，發揮「乘10」的力量守護民主，若有人跑票，將依黨紀處理開除黨籍。
雲林縣長張麗善說，議長改選是公開透明的機制，希望新的議長當選後，能夠帶領議會，監督縣府一起推動縣政發展。
雲林縣議員共43席，其中民進黨10席、國民黨9席、民眾黨1席、台灣團結聯盟1席、無黨籍22席，無黨籍議員多數為泛藍。
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