未即時定調鄭文燦影片是假訊息 陳建仁：盼快還原真相

行政院副院長鄭文燦被爆出與女性親密影片，鄭強調自己非影中人並提告散布影片的粉專，但外界質疑行政院鄭副院長未在第一時間否認鄭文燦是影中人，院長也未定調是假訊息。陳建仁上午受訪表示，鄭文燦已經對外公開說明，也提出相關告訴，希望此事能盡快釐清真相、還原真相。

陳建仁呼籲少部分人士，不必要在真相調查清楚之前，再做其他的影射。

此外，民進黨立委趙天麟外遇對象，被前立委爆料是統戰成員，外界擔憂可能有國安疑慮。陳建仁表示，這件事已經進入檢調調查的階段，希望相信司法，真相能盡早釐清。

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