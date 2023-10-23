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蔡總統接見美國智庫訪團 強調台灣有能力因應挑戰

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團，她表示，台灣有意願及能力與國際社會共同因應新興問題和挑戰；身為國際社會負責任的一員，也會持續努力維護區域的和平穩定，並為世界貢獻良善力量。她期盼，未來區域合作和對話更加緊密，共同維護全球民主的安全和永續發展。

訪團成員包括美國外交政策全國委員會會長艾略特（Susan M. Elliott）、亞太安全論壇主任董雲裳（Susan A. Thornton）、太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F. Burghardt）、美國全球戰略諮詢公司資深副會長胡克（Allison Hooker）、布魯金斯研究院桑頓中國研究中心主任何瑞恩、美國外交政策全國委員會亞太安全論壇副主任李瀅（Juliet Lee）等。

蔡總統表示，訪賓都是長期關心台灣的好朋友。今年3月，當她出訪過境美國，艾略特、薄瑞光和李瀅都有參加僑宴；不久之前，她也跟何瑞恩見面。

蔡總統提到，最近國際局勢動盪，相信訪團貴賓透過這次來訪，將能對台灣及整個區域所面臨的挑戰，有更全面的理解。這些年來，「美國外交政策全國委員會」定期針對台美關係及台海情勢發表報告。她要感謝大家促成多邊對話，深化台美關係，並讓區域安全獲得正向發展。

蔡總統指出，台灣和美國不僅彼此持續加深合作，也與其他民主夥伴有更緊密的互動。像是上周，台灣、美國、日本及澳洲四方合作的「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，剛舉辦了研習營，共同討論海上災害對策。這場活動除了跟聖露西亞合辦，也有來自印太和加勒比海地區，共13個國家共襄盛舉。

蔡總統強調，台灣有意願也有能力，與國際社會共同因應新興問題和挑戰。身為國際社會負責任的一員，會持續努力維護區域的和平穩定，並為世界貢獻良善力量。

蔡總統說，大家接下來還要到亞洲其他國家進行訪問，她期待訪團在行程結束後提出的觀點和結論，也期盼未來區域的合作和對話更加緊密，共同維護全球民主的安全和永續發展。

隨後艾略特表示，NCAFP這些年來，致力舉辦各種非正式的三方討論及對話，並邀請來自台北、北京及美國的專家學者與相關同仁參與。他相信，對話是維護區域和平、穩定及繁榮的最佳途徑，也很高興在台北有很多願意相互討論與交流的專家。

艾略特表示，這是她擔任NCAFP會長以來第4度來台訪問。她感謝外交部長吳釗燮及其團隊，給予訪團大力支持及安排行程，也非常期待接下來這一周的討論。

美國 台美關係 北京 加勒比海地區 吳釗燮 澳洲

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