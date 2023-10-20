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以巴衝突升溫…我國安準備升級？吳釗燮：相關部會每天上呈報告
以巴衝突升溫，以色列撤僑包機台灣時間今下午5點多起飛，國民黨立委陳玉珍今下午在立法院質詢，關切我國安準備有無升級必要？國安會議是否召開？外交部長吳釗燮答詢，相關部會每天都上呈報告。
陳玉珍質詢，美國罕見發布全球警戒，我方作法為何？行政院長陳建仁答詢，美國會發布警戒，是因為境內有以巴支持者發生衝突，情況混亂，因此發布警戒；台灣一向有萬全準備，高層也有掌控、了解，並提高警覺，目前已發布撤僑了。
吳釗燮答詢，我高層對這件事有完全掌握，也要求相關部會每天都要做成報告上呈。全球警戒的部分，我方與友好國家持續保持密切聯繫。
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