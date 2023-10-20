以巴戰事加劇 我將撤僑...藍委：她被怒罵換重視問題

日前國民黨立委李貴敏於立法院外交國防委員會質詢時，與外交部長吳釗燮就以巴戰事，我方是否撤僑一事起衝突，李批吳無能無為，吳認為這是人身攻擊而憤怒拍桌，後續外交部決策大轉彎。李貴敏今表示，她被怒罵換來外交部面對問題，知錯能改，善莫大焉。

李貴敏說，服務人民是行政機關應有的職責，撤僑也是外交部應要立即因應的動作，可是外交部對於以巴戰事的危險程度以及撤僑的必要，居然跟全球各個國家的反應是不一樣的，不知道在碰到戰爭危急的時候，我方僑民在海外是多麼的孤立無援？僑民需要知道什麼樣的情況，可以立即取得自己國家支援，所以外交單位難道不應該在第一時間，在還未發生撤僑的情況時，把所有的因應措施都讓僑民知道，因應萬一發生狀況，僑民要到何處聯繫，得到國家的支援？

李貴敏表示，當提起這問題時，外交部長居然是拍桌怒罵說，質疑是人身攻擊，但這是對吳釗燮的人身攻擊嗎？還是吳釗燮本身的作為，就是無知、無為、無能、無感，甚或是民眾所稱的不知不覺、後知後覺？雖然她被怒罵，換來的是昨天外交部總算願意面對問題，知錯能改，善莫大焉，斷交部長之所以斷交，相信也其來有自，拜託外交部深自檢討。

外交部政務次長李淳今說明，撤僑決定跟立法院外委會的質詢無關，此決定的決策是以前線的駐館視當地的情勢變化而訂，過去3天安全情勢發生了變化，加薩走廊500人的傷亡造成很大的影響，外館密切和146位國人聯絡，在台灣時間今天下午5時左右會進行撤僑。

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