快訊

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

網紅7寶媽「生吃山羌內臟」還餵食孩子 高雄市府開罰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李貴敏質疑以巴衝突外交部應變無能 吳釗燮拍桌要求道歉

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委李貴敏今與外交部長吳釗燮在立法院外交國防委員會上火藥十足。圖/擷取自國會直播頻道
國民黨立委李貴敏今與外交部長吳釗燮在立法院外交國防委員會上火藥十足。圖/擷取自國會直播頻道

外交部吳釗燮今天又與立委發生口角，要求立委道歉。

國民黨立委李貴敏今天在立法院外交國防委員會質詢以色列撤僑議題，認為吳釗燮沒有充分回答問題，批評吳釗燮沒有辦法掩飾無為，吳釗燮不滿，指控李貴敏人身攻擊，他要表示反對的態度。李貴敏認為，這是她的評論，不會道歉。

以巴武裝衝突之後，李貴敏說，10月13日外交部稱以色列無撤僑必要，但是10月17日美國撤離千位美國公民，雙方態度不同。吳釗燮說，李的說法不正確。對於吳釗燮詢答時的態度強硬，李貴敏感到不滿，她說，「你囂張成這個樣子，你的態度就是說明了，剛才說你要苦民所苦，你苦了什麼民了。」吳釗燮辯稱，他沒有囂張，是李貴敏質詢，卻不讓他回答。

吳釗燮說，李貴敏這樣從頭罵到尾，難道他都沒辦法回答嗎？李貴敏到底在問題目，還是在罵人。

外交國防委員會主席廖婉汝要吳釗燮讓李貴敏把話說完，李貴敏質疑外交部撤僑決定，吳釗燮說，有一個個去問僑民，當時有140多位僑民覺得不需要撤，外交部已做因應準備。

李貴敏表示，那吳釗燮在緊張什麼。吳釗燮回答，那你在罵什麼。

以巴衝突是否對台灣產生影響，吳釗燮說，目前沒有影響，將來可能會有影響，不管在經濟、能源、政治外交上，都會持續密切關注，只要有影響，政府就會有因應的措施。

李貴敏認為吳釗燮的回答，沒有針對問題，因為別人問的時候，吳釗燮都不聽。吳釗燮想要解釋，李貴敏仍然不給吳釗燮時間說明，兩人爆發衝突，吳釗燮拍桌，指控李貴敏人身攻擊，要求主席處理。

吳釗燮說，用人身攻擊的方式，在任何情況下都是無法接受的，要李貴敏道歉。李貴敏說，這是可受公評之事，她不道歉。吳釗燮也不願意配合李貴敏質詢，回答李貴敏的其他問題。

外交部長吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會業務報告並備詢。記者曾吉松／攝影
外交部長吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會業務報告並備詢。記者曾吉松／攝影

吳釗燮 李貴敏 外交部

延伸閱讀

陳以信揭發台灣民主基金會浮濫補助民進黨政治活動

馬英九指美國介入台灣選舉 吳釗燮：政治不跨過邊界

吳釗燮稱有人把美豬形容有食安問題，衝擊對美貿易談判

馬英九指美議員介入選舉 吳釗燮：政治不畫過邊界

相關新聞

蔣萬安赴綠黨團說明重大議案 議員要求先脫下「偶包」 蔣當場照辦

台北市長蔣萬安中午赴市議會民進黨團向議員說明北市府預算及重大法案及議案。蔣萬安西裝筆挺列席，議員洪健益看到，先請蔣萬安脫...

被控碩士論文抄襲 趙天麟：以台灣通用學術論文系統比對 相似度僅10%

「民間時政監督聯盟」召集人律師張靜今指控民進黨立委趙天麟論文嚴重抄襲，論文原創性比對相似度指數高達42%。趙天麟回應，論...

批鄭文燦、鄭運鵬「救選情」洩台積電布局 凌濤：不用道歉？

台積電現階段不考慮進駐桃園龍科三期，引發藍綠互槓。桃園市議會民進黨團今批藍營推諉錢前朝，國民黨桃園市議員凌濤下午則反批行...

比利時國會領袖見蔡總統 引珍奧斯丁名言形容台灣勇敢

蔡英文總統今天接見比利時眾議員訪問團，她感謝比利時過去三年，透過各種方式支持台灣國際參與，關切台海現狀，期盼未來台比雙邊...

朱立倫會見AIT主席羅森柏格 談世界局勢、2024選舉

國民黨主席朱立倫昨天與美國在台協會主席羅森伯格會面，國民黨轉述，雙方就兩岸，世界局勢，以及台灣民主與選舉情勢充分交流，會...

李貴敏質疑以巴衝突外交部應變無能 吳釗燮拍桌要求道歉

外交部長吳釗燮今天又與立委發生口角，要求立委道歉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。