李貴敏質疑以巴衝突外交部應變無能 吳釗燮拍桌要求道歉

外交部長吳釗燮今天又與立委發生口角，要求立委道歉。

國民黨立委李貴敏今天在立法院外交國防委員會質詢以色列撤僑議題，認為吳釗燮沒有充分回答問題，批評吳釗燮沒有辦法掩飾無為，吳釗燮不滿，指控李貴敏人身攻擊，他要表示反對的態度。李貴敏認為，這是她的評論，不會道歉。

以巴武裝衝突之後，李貴敏說，10月13日外交部稱以色列無撤僑必要，但是10月17日美國撤離千位美國公民，雙方態度不同。吳釗燮說，李的說法不正確。對於吳釗燮詢答時的態度強硬，李貴敏感到不滿，她說，「你囂張成這個樣子，你的態度就是說明了，剛才說你要苦民所苦，你苦了什麼民了。」吳釗燮辯稱，他沒有囂張，是李貴敏質詢，卻不讓他回答。

吳釗燮說，李貴敏這樣從頭罵到尾，難道他都沒辦法回答嗎？李貴敏到底在問題目，還是在罵人。

外交國防委員會主席廖婉汝要吳釗燮讓李貴敏把話說完，李貴敏質疑外交部撤僑決定，吳釗燮說，有一個個去問僑民，當時有140多位僑民覺得不需要撤，外交部已做因應準備。

李貴敏表示，那吳釗燮在緊張什麼。吳釗燮回答，那你在罵什麼。

以巴衝突是否對台灣產生影響，吳釗燮說，目前沒有影響，將來可能會有影響，不管在經濟、能源、政治外交上，都會持續密切關注，只要有影響，政府就會有因應的措施。

李貴敏認為吳釗燮的回答，沒有針對問題，因為別人問的時候，吳釗燮都不聽。吳釗燮想要解釋，李貴敏仍然不給吳釗燮時間說明，兩人爆發衝突，吳釗燮拍桌，指控李貴敏人身攻擊，要求主席處理。

吳釗燮說，用人身攻擊的方式，在任何情況下都是無法接受的，要李貴敏道歉。李貴敏說，這是可受公評之事，她不道歉。吳釗燮也不願意配合李貴敏質詢，回答李貴敏的其他問題。 外交部長吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會業務報告並備詢。記者曾吉松／攝影

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