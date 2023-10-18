張廖萬堅嗆國民黨冷飯熱炒 論文比對結果低於抄襲標準

國民黨發言人林家興指控，民進黨立委張廖萬堅碩士論文涉嫌抄襲，張廖萬堅發表聲明，遺憾國民黨為了選舉，以炒冷飯方式再次操弄，他的論文絕對禁得起考驗，數字可以證明，論文比對結果只有11%，遠低於抄襲的標準。

國民黨上午舉行記者會，指控張廖萬堅東海大學EMBA高階管理碩士班論文涉嫌抄襲，要向東海大學提出正式檢舉，要求校方取消張廖萬堅的碩士學位，收回東海大學校友楷模的資格。

張廖萬堅發布聲明，國民黨再度攻擊他的論文，過去已經澄清多次，很遺憾國民黨為了選舉，又以炒冷飯方式再次操弄，甚至一再造謠，昨天才開記者會瞎扯，他從1998年當立委迄今25年，是當時立委是國民黨籍黃顯洲，也是這次競爭對手的舅舅。

張廖萬堅說，論文絕對禁得起考驗，數字可以證明，論文比對結果只有11%，遠低於抄襲的標準，他的論文是以路徑依賴理論為架構，文獻先探討過往曾經使用過這個理論的研究結果與文章發現，再探討2014年台北市長選舉模式典範移轉的情形。

張廖萬堅表示，論文僅針對2014年台北市長選舉進行個案分析，全文內容皆為本人親自撰寫，手稿都有保留，均為原創，沒有抄襲的情事，國民黨到選舉前就要惡意潑髒水，先前才因為亂挺自導自演的農業粉專「LinBay好油」而翻車，至今未向大眾道歉，如今繼續造謠抹黑，相信必遭選民唾棄。

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