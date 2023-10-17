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傳黨產會入中學辦座談 藍委點名潘文忠、批民進黨建造綠色恐怖高牆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆今點名教育部長潘文忠該被譴責。本報資料照片
國民黨立委賴士葆今點名教育部長潘文忠該被譴責。本報資料照片

有教育團體宣稱，部分高中接到國立新竹高中與不當黨產處理委員會合辦，「參與式劇場教師工作坊黨國體制與黨產議題及活動後座談」研習公文，恐有違行政中立。國民黨立委賴士葆今點名教育部潘文忠該被譴責，表示民進黨昔批白色恐怖，但現正建造一座更兇殘的綠色恐怖高牆。

賴士葆說，潘文忠應該被譴責，因為要求學校中立，不得動用資源支持或反對特定政黨，實際上卻偕同黨產會，將政治的黑手伸入校園辦理研習會，參加研習會可以享受公假、差旅費以及得到4小時研習時數，如此明目張膽置入推動黨產會的活動，說一套做一套的雙標，讓教師和學生思緒錯亂。

賴士葆表示，黨產會打著轉型正義之名，實質上行不公不義之實，將執政黨要撻伐過去威權時代的遺緒，用公帑進入校園洗腦師生，要形塑對過去國民黨執政的惡感，卻扯談轉型正義。黨產會和教育部竟然聲明這樣沒有違反行政中立，真的是錯亂了。

賴士葆指出，當年促轉會、黨產會成立，在行政院之下卻有調查權是違憲的組織。屬於臨時任務編組，2022年結束任務，卻又借屍還魂的寄生在6個部會之內，繼續執行類東廠任務。

賴士葆強調，這次就是教育部夾帶黨產會進校園，假借辦研習會之名，在教育場域深耕綠色的意識形態。民進黨常常自豪推動台灣民主，推翻白色恐怖的高牆，卻渾然不覺自己正在建造一座更兇殘的綠色恐怖的高牆。

國民黨立委賴士葆。記者林伯東／攝影
國民黨立委賴士葆。記者林伯東／攝影

黨產會 賴士葆 教育部 潘文忠 白色恐怖 轉型正義

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