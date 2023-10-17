王鴻薇批流感疫苗資料不完整 高端：委員不懂專業不怪她
公費流感疫苗今開打，國民黨立院黨團今舉行記者會針對高端流感疫苗提出質疑，國民黨立法委員王鴻薇說，高端流感疫苗臨床試驗僅針對20至50歲進行試驗，又以機密理由拒公開韓國GC公司的疫苗資料，如何取信於人民？對此，高端發言人李思賢回應，委員可能不清楚查驗登記法規、技術以及專業，也不怪她，疫苗送審資料屬於廠商「營業秘密」，若提供給立法委員反而違法。
王鴻薇今質疑，高端過去數月營收都是零，靠政府標案才有收入，而高端流感在台灣三期臨床試驗並未收案20歲以下、50歲以上民眾，但衛福部用商業機密來拒絕公開韓國GC公司的臨床數據，如何取信於民眾？
對此，高端今發布新聞稿澄清，李思賢表示，委員可能不了解查驗登記法規，以及其中技術、專業，但也不怪她，高端都尊重也遵守國內法規，相關送審資料非常龐雜，皆經由食藥署嚴格審查後才取得許可。
李思賢說，依照韓國原廠的仿單，適應症為「6個月以上」皆可施打，台灣相對嚴格僅開放到「3歲以上」，外商到世界各國送審疫苗資料時，各地主管機關多採行「參考原廠資料」綜合「在地臨床試驗」進行審查，由於成本考量以及實驗倫理，高端與衛福部協商後，針對特定年齡層民眾進行在地臨床試驗，「很難無窮無盡收到各年齡層」，不僅是高端，世界各大廠都是如此。
「不管本土、外商，查驗登記資料依法都受到機密保護。」李思賢強調，疫苗相關查驗登記資料都已交付食藥署，並由專家、科學家審查，藥事法、專利法都有明確規範，「廠商送件資料都屬營業秘密」，食藥署若給出去就屬違法。
至於營收全靠政府標案的說法，高端則表示，今年8月份腸病毒疫苗正式上市後即有營收，完全來自民眾自費市場，上述靠政府標案之說法完全錯誤。新藥研發時程長，故專注於新藥研發之全球生技公司，經常會出現月營收為零的現象，若任意批評零營收的生技公司，顯然不了解生技新藥產業。
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