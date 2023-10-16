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今年第3次 羅森柏格訪台

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導

總統大選進入最後不到一百日，外交部指出，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger) 昨天再度訪台，為今年第三度訪台，外交部誠摯歡迎。

外交部表示，羅森柏格偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello）於十月十五日至十九日訪台，此行將與我國政府高層、部會官員及各界人士，就台美關係、區域安全、經貿投資等議題交換意見。

外交部 美國在台協會 羅森柏格

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