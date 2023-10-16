今年第3次 羅森柏格訪台

中東加薩走廊爆發以巴衝突，再次向世人展現城鎮遭受攻擊的可怕傷害，世人批評以色列空襲加薩，但美國在東京、廣島、長崎、越南，英國在德勒斯登，德國在鹿特丹、倫敦、華沙，日本在重慶，都幹過比以色列人更不人道的空襲，如今大家都已遺忘，戰爭就是那麼回事！當權者搞出災難，卻是平民百姓付出代價，當權者永遠都能夠逃避責任，戰爭是政客最好的藉口。

2023-10-15 14:00