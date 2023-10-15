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馬英九今率大九學堂學子訪美 蕭美琴將於雙橡園宴請

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

前總統馬英九今天將率「大九學堂」學子訪問美國紐約與華府，除了在紐約大學發表專題演講外，也將率學生與紐約「美中關係全國委員會」、華府的「布魯金斯基金會」和「傳統基金會」等智庫學者座談。訪問華府期間，馬英九將接受駐美代表蕭美琴宴請，於雙橡園舉行全團晚宴，並與美東僑胞會晤。

馬英九辦公室表示，值此世界局勢多變，兩岸關係緊張時刻，馬英九期許「大九學堂」學員能在此行訪問中，更深刻體會台灣在美陸台三邊關係中的特殊處境，以及表達台灣年輕人對堅持台海和平的視野觀點。

馬辦指出，馬英九此行將與美國最有影響力的華人組織之一、被視為美國華裔人士與美方溝通重要平台的團體「百人會」會晤並餐敘，同時也帶領學子參訪在美最重要的華文媒體「世界日報」，更深刻了解美國、大陸與台灣人士在美交流情形。

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