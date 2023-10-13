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趙稱宋代表扁蔡出訪不知所以 親民黨：戰鬥藍只敢鬥藍

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
親民黨主席宋楚瑜。本報資料照片
親民黨主席宋楚瑜。本報資料照片

中廣董事長趙少康稱親民黨主席宋楚瑜當年代表前總統陳水扁出訪中國讓親民黨進退失據，又說宋楚瑜代表蔡英文總統參加APEC（亞太經濟合作會議）不知所以。親民黨今透過聲明回應表示，這就是外界反感戰鬥藍的原因所在，永遠是「怯於外戰、只敢鬥藍」。

親民黨文宣部表示，只有藍營去大陸進行溝通，而親民黨2005年讓阿扁簽下「四不一沒有」，卻不能去大陸進行兩岸和解？

親民黨指出，宋楚瑜兩度去APEC爭取國際參與空間，難道不是為全體台灣人民爭權益，難道又是只有藍營能去，別人都不可以去？更何況2008年國親共組「國親政黨聯盟」，宋楚瑜把近40席現任親民黨立委全數帶回國民黨，是趙少康說的「一個個離開」嗎？

親民黨表示，親民黨立委整批用國民黨名義投入選舉，親民黨未提名不分區立委爭取政黨票，而以國民黨名義提出不分區立委名單，讓國民黨在2008年總統暨立委選舉中，拿下執政權，同時又有國會過半數的優勢，事後卻把親民黨晾在一旁。

親民黨並指出，宋楚瑜一再提醒勿操弄假民調影響合作，其實就是防止兩千年總統大選的事件再度發生，而當時提給國民黨中央的民調裡面，是不是有「蓋離譜民調」以至於讓陳水扁當選，趙少康對此應該非常清楚。

親民黨 國民黨 宋楚瑜

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