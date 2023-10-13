問民進黨貪汙怎解？陳建仁舉「他」為例：少數官員有貪汙

行政院長陳建仁上午與國民黨立委鄭麗文，兩人為了民進黨政府有無貪汙舞弊問題，言語交鋒不斷。鄭麗文說，副總統賴清德被大學生提問時，沒有回答，卻反問學生，她現在給陳建仁補考機會。陳建仁答詢，有任何貪汙弊案政府一定嚴辦到底，政府官員確實有少數人有貪污的現象，舉個很好例子，像是林益世。

鄭麗文追問陳建仁，所以覺得民進黨沒有貪污案弊案嗎？陳建仁表示，在不同的時間，國民黨及其他政黨貪汙事件，也是層出不窮。

對於鄭麗文質詢問到錯假訊息議題，陳建仁說，像是粉專「Linbay 好油」就是明顯的例子，粉專說的當然是假的，對於進口雞蛋機制不是深入了解明白、沒有了解事實，他在立法院的雞蛋專案進口報告都有解釋過。

鄭麗文表示，台灣高教補助不足，師生比惡化、青壯教授減少，近年沒有台灣的大學進入世界百大評比，根據高教工會，台灣政府的高教補助僅佔GDP(國內生產毛額)0.39％，是經濟合作發展組織倒數第一，OECD國家平均補助是站GDP1％，要求台灣至少要先提高到GDP0.5%。

陳建仁說，0.39％算法不正確 ，因為這個數字只算教育部經費，沒有把國科會給各大學的研究經費加進來，像法國就是教育科技研發一起，若有把台灣教育研究、大學研究經費算入，不會比OECD水準差太多。

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