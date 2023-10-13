「無論台灣大選結果」 美：挺台灣防禦

拜登政府官員十一日在智庫研討會表示，無論台灣總統選舉結果如何，美國政策會一致，且會支持台灣取得關鍵的防禦能力；美國與烏克蘭和以色列人民站在一起，也會盡力維持威懾台海與區域安全的力量。

華府智庫全球台灣研究中心（ＧＴＩ）舉行年度研討會，邀請美國國防部印太事務首席副助理部長羅伊爾與美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格發表演說。

羅森柏格重申，美國不會偏袒任何一方，在了解候選人的過程中，美國會在平等且公平的基礎上與各方互動；美國反對任何人干預台灣選舉；無論選舉結果如何，美國的政策都會保持一致，期待與台灣人民選出的下屆領袖共事。

羅伊爾說，在台灣即將到來的總統大選和政權輪替之前，且無論選舉結果如何，美國都會持續追求長期目標，支持並提供台灣關鍵的防禦能力。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比十一日在白宮表示，行政部門正向國會爭取對外軍援的預算；但柯比並未說明這筆預算是否同時包含烏克蘭、以色列和台灣。

美國前白宮國安會亞洲事務資深副主任簡以榮昨出席玉山論壇時表示，台積電去外國投資，不代表美國想把台灣好處占盡，就把台灣踢走，其實正好相反，美國想做更多投資，希望跟台灣有更多合作

美智庫太平洋論壇榮譽主席柯羅夫則說，台灣應對自身民主更有自信，廣邀大陸年輕人來台訪問旅遊，見證台灣言論自由，不必擔憂中共思想洗腦台灣，反而台灣民主思想將改變中國下個世代。

商品推薦