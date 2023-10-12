投資歐盟論壇 蔡總統：歐商對台直接投資累計570億美元

蔡英文總統今天出席「2023投資歐盟論壇開幕典禮」，她表示，建立更具韌性及能抵禦干擾的國際供應鏈，是台歐共同致力達成的目標。台灣有成功的產業經驗，是歐洲可信賴的夥伴，期盼透過合作以確保供應鏈韌性，共同因應地緣政治的變化及前所未有的全球挑戰。她也強調，台歐基於共同價值觀和前瞻性政策的合作，將有助強化構築繁榮基礎的產業和供應鏈，期待看到彼此合作的成果。

蔡總統以英文致詞，她表示，2022年台歐盟貿易總額首次突破750億美元，隨著台商在歐洲及歐商在台灣的投資不斷增加，相信這個數字還會持續增加。歐商的投資和專業知識，對雙方夥伴關係的成長貢獻良多，亦對台灣產業的發展非常重要。風電產業即為近年來的最佳案例。

蔡總統說，截至今年8月，歐商對台直接投資累計突破570億美元，已超過外國來台投資總額的四分之一。如今，歐盟仍是台灣最大的外資來源。

蔡總統說，去年，台歐盟貿易與投資對話首度提升為部長與總署長層級。今年5月，經濟部與歐盟執委會成長總署共同召開官方的產業對話會議。台歐雙方除了再生能源的合作不斷成長外，指標外商包括艾司摩爾（ASML）、默克（Merck）、液空集團(Air Liquide)，都持續投資台灣。這不僅是台歐盟雙邊經貿成長的里程碑，也反映歐洲更加重視台灣在國際供應鏈中的關鍵地位。

蔡總統表示，台灣企業也積極布局歐洲市場。今年，台積電表示，預計投資38億美元在德國建廠。台灣和捷克也在汽車工業、精密機械以及高階雷射等領域拓展更多合作機會。「我們已看到這些合作領域的顯著成長，統計到今年8月為止，台商在歐盟投資金額累積超過95億美元，比去年同期成長了17.5%。」

蔡總統說，隨著經濟合作日益緊密，她要藉這個機會談論確保半導體供應鏈安全的議題。建立更具韌性、能夠抵禦干擾的供應鏈也是台歐共同致力達成的目標。經過這幾年了解到，必須準備好因應地緣政治的變化及前所未有的全球挑戰。

蔡總統說，疫情、俄羅斯入侵烏克蘭及氣候變遷提醒大家，國際合作對於維持全球供應鏈及整體經濟的穩定至關重要。台灣在此國際合作也扮演重要角色。台灣擁有完整的半導體生態系，生產全世界一半以上的半導體，以及大多數最先進的半導體。這些晶片不僅是推動今日進步和成長所需技術的關鍵一環，也攸關形塑未來願景的技術。

蔡總統指出，歐盟「數位十年」政策中強調的人工智慧、綠色科技、5G和高效能運算領域，都需要穩定的晶片供應。隨著「歐洲晶片法案」在上個月生效，歐盟在晶片產業的供應安全及韌性強化已邁出重要的一步。許多歐洲國家以國家館參加今年的國際半導體展，今年有6萬2000人次參與，創下新高。緊接著國際半導體展，歐洲經貿辦事處舉辦了半導體產業投資合作論壇。這些都有助台灣與歐盟未來的合作。

蔡總統提到，隨著碳邊境調整機制（CBAM）過渡期於本月上路，政府也努力確保台灣的產業能夠維持並強化與歐盟的連結。經濟部已調查受影響的企業，並向歐盟提交了建議報告。經濟部也舉辦研討會，協助台灣出口業者因應新法規及申報排放量的規定。「為實現2050淨零排放目標，我們希望與歐洲夥伴一起促進永續發展，同時維持我們產業和經濟發展的動能。」

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