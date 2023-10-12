【重磅快評】蔡英文對莫里森的感謝包括王立強案嗎？

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聯合報／ 主筆室
澳洲前總理莫里森應邀來台出席玉山論壇。圖為蔡英文總統昨天接見莫里森。圖／總統府提供
澳洲前總理莫里森應邀來台出席玉山論壇。圖為蔡英文總統昨天接見莫里森。圖／總統府提供

既是政治的諷刺，也是司法的悲哀！當澳洲前總理莫里森應邀來台出席玉山論壇之際，受王立強假共諜案牽連的向心夫婦，正好結束超過1420天的台灣奇幻司法之旅，終於可以回家了。

在莫里森大談「以台灣發展民主自由、認可個人權利的故事為榮」之後，對於王立強案背後的政治扭曲與司法操作，蔡英文總統也許應該邀請莫里森一起出來，說說另一個踐踏民主自由、沒收個人權利的真實故事。

2019年11月，自稱中國間諜的王立強在澳洲尋求政治庇護，並接受澳媒專訪，自稱受北京指揮干預香港和台灣事務。王立強除指稱香港的中國創新投資主席向心是北京總參港台情報負責人，也表示已滲透台灣，成功影響2018年九合一選舉，助國民黨勝選，並意圖操縱2020年總統大選，幫韓國瑜當選。

王立強的間諜身分和介入港台活動的說法，有很多漏洞，也受到多方質疑。中國大陸方面很快起底王立強其實是涉案在逃的詐騙犯，並公開王立強所涉詐騙案的相關庭訊與判決。但這些都不影響全案背後的政治扭曲與司法操作。

在澳洲，王立強也公開指控中國介入澳洲，加上澳洲媒體正關注中國滲透問題，時任澳洲總理的莫里森表示，有關中國積極派遣間諜進入澳洲的指控，令人深感不安。不過，王立強又在澳洲犯下嚴重詐欺罪，今年1月澳洲法院裁定拒絕王立強庇護申請，並強烈懷疑其間諜身分，表明無法相信他的指控。

在台灣，更開展了一段完全背離「發展民主自由、認可個人權利」的故事。蔡英文說中國影響台灣大選意圖非常明顯，檢調也專程派赴澳洲調查。韓國瑜遭到抹紅扣帽不在話下；向心夫婦更被境管調查，而檢方即使辦不出共諜案，還是找個洗錢罪名提起公訴，直到現在才無罪確定，解除出境限制。

台澳雙方當時曾經透過國際情報交換管道查證王立強報告的真實性，蔡政府應該很快就明辨真偽，但查證結果顯然並不影響蔡政府和民進黨刻意的政治扭曲與司法操作。

蔡英文10日接見莫里森時，特別感謝他在澳洲總理任內對台灣的支持；但蔡英文的感謝，不知道是否包括了王立強案？不論如何，莫里森在台灣大談和平、安全及自由，王立強案正是重要的指標。蔡英文還欠向心夫婦、韓國瑜和所有台灣人民一個交代。

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