公投電子連署系統進度慢 李進勇：明年2月決定上線時間
針對外界關注的全國公投電子連署系統建置進度，中選會主委李進勇今天表示，數位部資安署今年7月函復系統複測修復通過，有信心在明年1月完成改善事項，預計明年2月提報中選會委員會議審議，決定系統上線日期。
李進勇今天列席立法院內政委員會，他表示，全國公投電子系統建置完成後，依行政院資安處、數位部資安署七度稽查結果，辦理相關資安強化措施。資安署今年6月、7月函復，公投電子連署系統複測已修復通過，行政院7月也進行資通安全稽核，列出22項待改善事項。中選會將在明年1月完成改善後，在明年2月的委員會議審議系統上線日期。
李進勇答覆民眾黨立委陳琬惠質詢時表示，公投電子連署一路走來，步履坎坷，因資安問題層出不窮、國人對個資保護的期待要求高，中選會要抱持謹慎態度。民進黨立委王美惠質詢，公投電子連署系統在2025年是否能上線；李進勇說，公投電子連署系統已經讓大家等四五年了，不先說何時一定會上線，但中選會往這目標奮力前進，全力以赴。
李進勇指出，未來罷免電子連署系統和公投電子連署系統，會是兩個系統，在公投連署系統上路後，會看運作情況，爭取各界意見；至於罷免電子連署系統何時適合上線，因事涉敏感，需要更審慎評估。
由於朝野立委都盼中選會電子連署系統加速建置，內政委員會決議，中選會明年度預算有關選舉業務費用，凍結500萬元，經書面報告後始得動支。
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