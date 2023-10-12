以色列遇襲…藍議員批旅遊警示慢半拍 外交部：隨時滾動式檢討

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯攻擊以色列，國民黨台北市議員游淑慧昨天說，外交部對以色列的旅遊警示，僅黃色警示，是恐龍嗎？外交部發言人劉永健今天表示，原本就將巴勒斯坦包含加薩走廊、約旦河西岸分別列示，巴勒斯坦本即列為紅色警示，參考相關國家旅遊警示狀況，隨時進行評估及滾動式檢討。

劉永健說，外交部旅遊警示的分類，原本就將巴勒斯坦包含加薩走廊、約旦河西岸分別列示，巴勒斯坦列為紅色警示，請國人不要前往。有關以色列全區警示的燈號，以巴情勢升高後，外交部與我國駐以色列代表處以及以色列政府保持密切聯繫溝通，也參考相關國家旅遊警示狀況，隨時進行評估及滾動式檢討。外交部一再提醒國人，注意以色列當地情勢，避免不必要的旅行。

劉永健表示，外交部對哈瑪斯恐怖組織10月7日清晨對以色列發動恐怖攻擊，造成無辜民眾嚴重傷亡，表達嚴正譴責。外交部第一時間向駐台北以色列經濟文化辦事處代表，表達我國慰問之意，外交部將持續與理念相近國家合作，共同抵抗一切形勢的恐怖主義攻擊行動。以巴衝突持續升高，陸續有航空公司取消飛往以色列的班機，近期避免前往以色列，以及非必要的行程，提醒正在以色列從事商旅活動的國人，務必提高警覺，注意自身安全，盡快離開以色列。

劉永健說，我國駐以色列代表處目前與在以國的130多位僑民及國人保持密切聯繫，外交部及駐處會持續密切關注評估相關情勢發展，依據緊急應變計畫，參酌實際情況，全力維護國人在以國的安全。

外交部發言人劉永健。圖／聯合報系資料照片

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