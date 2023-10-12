「贊成台獨」減3.5百分點 遠見民調盼兩岸維持現狀達新高點

隨著2024總統大選逼近，兩岸局勢也愈來愈受矚目。《遠見》和《遠見民意研究調查》對台灣22縣市民眾在9月下旬舉行「2023兩岸和平調查」，今天發表調查結果。在問到兩岸關係的期待時，有59.5％民眾希望「維持現狀」，是2008年兩岸直航開始，《遠見》進行兩岸民意調查以來的最高峰。而「贊成台灣獨立」比例，從2022年的28.7％減少至25.2％

調查也顯示，四分之三（74.4％）民眾認為兩岸應該增加互動，另有四成六（46.2％）希望兩岸維持對話。關於戰爭議題，過半數（54.1％）民眾不願意自己或家人上戰場，另有近半數（49.8％）沒有因應戰爭的準備，而在蔡英文政府強調台美關係「堅若磐石」的此刻，卻仍有四成六（46.4％）民眾認為若兩岸開戰，美國不會出兵幫台灣打仗。

此外，近七成20至29歲民眾不願意讓自己或家人上戰場，高於整體（54.1％）；四成六（46.4％）認為美國不會出兵幫台灣打仗；近半數（49.8％）民眾沒有因應戰爭準備；四分之三（74.4％）民眾認為兩岸應增加互動；四成六（46.2％）希望政府與中國大陸維持對話交流；四成二主張「和美和中」，僅有一成四傾向「親美反中」。

《遠見民意研究調查》自2008年以來長期觀察民眾統獨立場的變動趨勢，本次調查民眾的統獨立場出現一些波動。「贊成台灣獨立」比例，從2022年的28.7％減少至25.2％；認為兩岸「先維持現狀再看」，也從2022年的32.4％減少至31.9％，「贊成與大陸統一」從6.1％上升至8.5％；「永遠維持現狀」則來到歷年新高，占27.6％。

若以政黨屬性來看，泛綠民眾高達46.3％贊成台灣獨立，民眾黨為21.4％，泛藍只有7.5％；贊成與大陸統一的，泛藍民眾為15.2％，民眾黨為10.6％，泛綠僅有3.8％。

整體而言，若將「先維持現狀再看」與「永遠維持現狀」合併為「維持現狀」，可發現「維持現狀」繼2009年12月之後再次來到59.5％的最高點，「贊成台灣獨立」占三成以下，「贊成與大陸統一」的比例則不及一成。

遠見表示，從這次調查可見，面對中共不放棄統一台灣的緊張情勢，維持現狀達到歷年最高點，民眾雖不擔憂近期發生戰爭，也尚未開始著手進行因應戰爭的準備；但過半數不願意上戰場，也有四成認為政府並未做好備戰因應，四成六認為美國不會出兵協防台灣，六成七認為美國只是利用台灣壓制中國大陸。

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