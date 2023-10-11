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中選會委員提名名單出委員會 拜會立法院長尋求支持

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
行政院秘書長李孟諺（左）今天帶著中選會委員5名被提名人拜會立法院尋求支持。記者潘俊宏／攝影
行政院秘書長李孟諺（左）今天帶著中選會委員5名被提名人拜會立法院尋求支持。記者潘俊宏／攝影

中選會委員5名被提名人今天在立法院委員會無異議通過，將送立法院院會決議，行政院秘書長李孟諺下午帶著黃秀端、陳月端、蒙志成、吳容輝、游清鑫拜會立法院長游錫堃，尋求立法院大力支持。

立法院內政委員會今天審查行政院函送中選會委員提名名單，其中黃秀端、陳月端、蒙志成為續任委員，內政部政務次長吳容輝及政治大學選舉研究中心主任游清鑫則為新任委員，許多立委關注不在籍投票的推動，多位被提名人都樂觀其成，但要建立社會的信任度，應循序漸進，先由針對「事」的全國性公投做起，來慢慢建立社會信心。

中選會委員5名被提名人黃秀端（左三）、陳月端（左二）、蒙志成（左一）、吳容輝（右二）、游清鑫（右一）今天拜會立法院長游錫堃（右三），尋求立法院大力支持。記者潘俊宏／攝影
中選會委員5名被提名人黃秀端（左三）、陳月端（左二）、蒙志成（左一）、吳容輝（右二）、游清鑫（右一）今天拜會立法院長游錫堃（右三），尋求立法院大力支持。記者潘俊宏／攝影
中選會委員5名被提名人黃秀端（左五）、陳月端（左四）、蒙志成（左三）、吳容輝（左二）、游清鑫（左一）今天拜會立法院長游錫堃（右一），尋求立法院大力支持。記者潘俊宏／攝影
中選會委員5名被提名人黃秀端（左五）、陳月端（左四）、蒙志成（左三）、吳容輝（左二）、游清鑫（左一）今天拜會立法院長游錫堃（右一），尋求立法院大力支持。記者潘俊宏／攝影

立法院 行政院 中選會

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