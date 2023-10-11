玉山論壇開幕 蔡英文：台灣是區域挑戰的重要解方

蔡英文總統今天出席玉山論壇開幕式，她指出，新南向政策是我國印太戰略的核心，我方已向區域夥伴及全世界證明，在面對威權主義、氣候變遷及全球供應鏈重整之際，台灣是最可靠，安全及可信賴的合作夥伴。台灣是面對區域挑戰時的重要解方，政府將繼續深化與新南向政策合作夥伴，和其他理念相近國家的連結，盡一己之力，確保印太地區人民的繁榮。

蔡總統今天以英文致詞，她表示，玉山論壇今年已邁入第七屆，自2017年首度舉辦以來，已有逾3000人參加這個區域論壇，包括來自26個國家的230多名國際領袖，在各領域的傑出專家及學者。自2016年她擔任中華民國總統以來，開始推動新南向政策，促進台灣與新南向夥伴國家，在各個領域的廣泛合作。成立玉山論壇的區域對話機制，就是其中的一項重要計畫。

蔡總統說，隨著世界衛生組織今年5月宣布疫情緊急狀態的結束，正邁入一個充滿挑戰的全新時代。今年玉山論壇以為亞洲發展開啟新藍圖為主題，就是冀盼在新南向政策至今的成就基礎上，促進更具包容和韌性的發展願景。

蔡總統表示，經過七年多耕耘和努力，台灣和新南向夥伴國家建立了前所未有的緊密經濟連結。2022年，台灣與新南向國家的貿易總額，突破1800億美元，對這些國家的出口額，達969億美元，皆創下歷史新高，與2016年相較，分別成長達88%和64%。

蔡總統說，台灣對新南向國家的投資顯著增加。綜整相關統計，台商由台灣及經第三地到主要新南向國家投資金額，累計已超過1000億美元，創造逾數百萬個就業機會。同樣值得注意的是，2016年至2022年新南向國家對台灣的投資累計達54億美元，光是2022年即達到21億美元，較2016年增加八倍。

蔡總統指出，台灣的銀行也在新南向國家拓展服務據點，目前已達339個分行和辦事處，較2016年增加70%。也正開始在7個東協國家設立10個醫療中心，以協助拓展當地醫療健康產業。

蔡總統表示，旅客的交流有顯著成長。從今年1月到7月，已有超過273萬人次，來自新南向國家旅客造訪台灣，占這個期間來台旅客總數的84%。台灣在全球穆斯林旅遊指數（Global Muslim Travel Index, GMTI）名列前茅，彰顯台灣整體展現出的友好與尊重，受國際肯定。

蔡總統說，在教育方面，台灣深受東協國家和印度學生青睞。從正式學位及交換學程到各領域研究，學術合作蓬勃發展。2016年以來，各大專院校已招收逾20萬名來自越南、印尼、馬來西亞、泰國及印度等新南向國家的學生；樂見許多畢業生選擇留在台灣服務，成為台灣和新南向國家的橋梁。

蔡總統表示，由於台灣在高科技領域無可替代的優勢，政府積極將這些優勢納入數位新南向計畫，期能協助發展智慧製造及數位經濟轉型的夥伴國家。

蔡總統說，近年來印太地區的安全和穩定，成為全球關注的焦點。從G7和最近的大衛營峰會，到歐洲議會、英國和美國國會，都一再強調印太地區的和平穩定，對國際社會的安全繁榮至關重要；台灣海峽的安全和穩定，更是不可或缺的重要部分。

商品推薦